Начинается ММКФ

© Московский международный кинофестиваль

Сегодня, 18 апреля, открывается 41-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

На открытии в театре «Россия» будет показан фильм французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа» (L'Empereur de Paris).

В основной конкурсной программе будут соревноваться 13 фильмов, созданных кинематографистами из России, Бангладеш, Германии, Казахстана, Ирана, Италии, Латвии, Турции, Финляндии, Франции и Японии, в том числе новые работы Мостафы Сарвара Фаруки, Сейида Чолака, Хироюки Танаки, Светланы Проскуриной и Павла Костомарова.

Судить фильмы основной конкурсной программы будет жюри, которое возглавит режиссер Ким Ки Дук (Южная Корея).

Семь картин из разных стран примут участие в конкурсе документального кино, 15 — в конкурсе короткометражных фильмов.

Также в расписании ММКФ в этом году показы лучших российские фильмы последнего года, ретроспектива французского режиссера Мишеля Девиля и ретроспектива к столетию ВГИКа, программы, посвященные кинематографу Венгрии, Италии и Турции, программа женского кино и — впервые в истории фестиваля — программа «Первая серия», которая познакомит зрителя с новинками российских и зарубежных сериалов.

Спецпрограмма «Эра Мстителей» представит все четыре части супергеройской эпопеи Marvel, в том числе «Мстители. Финал» (Avengers: Endgame), в программе «Свободная мысль» будет показан документальный фильм Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа», вошедший в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

В программе «Мир искусств» состоится премьера фильма Владимира Непевного «Кулаков великого предела», посвященного художнику Михаилу Кулакову (1933-2015), а Британский актер и режиссер Рэйф Файнс представит в Москве свой фильм «Нуреев. Белый ворон» (The White Crow).

41-й ММКФ завершится 25 апреля, фильм закрытия фестиваля — документальная картина Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым» (Meeting Gorbachev).





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