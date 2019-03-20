Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ

Председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

Об этом сообщает сайт ММКФ

Ким Кидук родился в 1960 году, изучал живопись в Париже, вернувшись в Корею, занялся драматургией. В 1996 году дебютировал в режиссуре картиной «Крокодил», в 2000 году его фильм «Реальный вымысел» был показан в конкурсе Московского кинофестиваля.

Также среди работ режиссера «Самаритянка» (2004, «Серебряный медведь» Берлинале), «Пустой дом» (2004, «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля), «Ариран» (2011, приз Каннской программы «Особый взгляд»), «Пьета» (2012, «Золотой Лев» Венецианского кинофестиваля), «Один на один» (2014), «Сеть» (2016), «Человек, космос, время и человек» (2018).

41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля. На фестивале, в частности, состоятся ретроспектива французского режиссера Мишеля Девиля и ретроспектива к столетию ВГИКа.

Список участников конкурсной программы ММКФ-2019 будет объявлен 2 апреля.





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