Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ© Московский международный кинофестиваль
Председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.
Об этом сообщает сайт ММКФ
Ким Кидук родился в 1960 году, изучал живопись в Париже, вернувшись в Корею, занялся драматургией. В 1996 году дебютировал в режиссуре картиной «Крокодил», в 2000 году его фильм «Реальный вымысел» был показан в конкурсе Московского кинофестиваля.
Также среди работ режиссера «Самаритянка» (2004, «Серебряный медведь» Берлинале), «Пустой дом» (2004, «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля), «Ариран» (2011, приз Каннской программы «Особый взгляд»), «Пьета» (2012, «Золотой Лев» Венецианского кинофестиваля), «Один на один» (2014), «Сеть» (2016), «Человек, космос, время и человек» (2018).
41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля. На фестивале, в частности, состоятся ретроспектива французского режиссера Мишеля Девиля и ретроспектива к столетию ВГИКа.
Список участников конкурсной программы ММКФ-2019 будет объявлен 2 апреля.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
15:09Beat Film Festival объявил первые фильмы юбилейной программы
14:30Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ
13:35Объявлена программа «Открытого лектория» Новой Голландии
13:07Дягилевский фестиваль открыл набор в образовательную программу
12:24В Петербурге отметят юбилей Леонида Аронзона
11:21Конференция по интернет-исследованиям состоится в Москве и Петербурге
10:38В Ташкенте откроется Центр современного искусства
Вчера
21:15Журналистку уволили из «Коммерсанта» за публикации в Telegram
17:44InLiberty и «Яндекс.Музыка» запустили серию записей популярных подкастовВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить