На ММКФ покажут фильм о Михаиле Кулакове

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20 апреля в программе «Мир искусств» 41-го Московского международного кинофестиваля в Третьяковской галерее состоится премьера фильма Владимира Непевного «Кулаков великого предела», посвященного художнику Михаилу Кулакову (1933-2015).

Один из ярких персонажей советского неофициального искусства 1950-х – 1960-х годов, абстракционист, ташист, участник первых подпольных выставок, Михаил Кулаков в конце 1950-х вынужден был уехать из Москвы из-за обвинений в тунеядстве.

Оказавшись в Ленинграде, он учился у знаменитого режиссера и художника Николая Акимова, общался с поэтами и художниками ленинградского андеграунда. Его друзьями были поэты Виктор Соснора (Кулаков автор иллюстраций к его книге «Всадники»), Глеб Горбовский (из дружбы с ним родилась песня «На диване, на диване мы лежим, художнички»), художник Евгений Михнов-Войтенко и другие.

В начале 1970-х Михаил Кулаков женился на итальянке Марианне Молла (свидетелями на их свадьбе были Лиля Брик и Петр Капица) и уехал в Италию. Там он стал почетным членом Академии художеств Пьетро Вануччи, преподавал в университете Флоренции, его мозаика украшает одну из станций римского метрополитена.

Фильм «Кулаков великого предела» основан на редких архивных материалах, фото-летописи андеграунда, текстах самого Михаила Кулакова и рассказывает не только о нем, но и об уникальном, до сих пор мало исследованном явлении — советском неофициальном искусстве и особенно о ленинградском андеграунде.

В фильме снимались художники Владимир Немухин, Виктор Кубасов, Наталья Кочергина, Боб Кошелохов, поэт Валентин Хромов, артист Лев Прыгунов, литературовед Михаил Мейлах, вулканолог Генрих Штейнберг, психиатр Валерий Наталенко и вдова художника — Марианна Молла-Кулакова.

Автор сценария и режиссер фильма — Владимир Непевный, автор фильмов-портретов, в том числе посвященных Кире Муратовой, Сергею Курёхину, Александру Володину, Виктору Сосноре.

Музыку к фильму написали фри-джазовые музыканты Вячеслав Гайворонский и Владимир Тарасов, также над фильмом работал мультипликатор Борис Казаков. Летопись андеграунда в фильме воссоздана благодаря уникальным фотографиям Бориса Кудрякова, Владимира Сычева, Геннадия Приходько, Сергея Подгоркова и других фотографов.

24 апреля в Московском музее современного искусства откроется большая персональная выставка Михаила Кулакова и абстрактной живописи 1960-х годов (куратор — Андрей Ерофеев).





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