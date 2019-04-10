«Император Парижа» откроет ММКФ

© Mandarin Cinéma / Gaumont Distribution

На открытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет показан фильм французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа» (L'Empereur de Paris).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ММКФ, в фильме о легендарном Эжене Франсуа Видоке снялись Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль и Ольга Куриленко.

Также объявлено, что фильмом закрытия фестваля станет документальная картина Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым» (Meeting Gorbachev), которая, отметили в пресс-службе, «представит в новом свете самые значительные события второй половины XX века — от ядерного разоружения до объединения Германии» и «позволит взглянуть свежим взглядом на современную эру популизма в политике».

41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля. В основной конкурсной программе примут участие 13 фильмов, их будет судить жюри, которое которое возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

Кроме того, на фестивале пройдут конкурсы документального и короткометражного кино. В расписании ММКФ в этом году, в частности, ретроспектива французского режиссера Мишеля Девиля и ретроспектива к столетию ВГИКа, программы, посвященные кинематографу Венгрии, Италии и Турции, программа женского кино и — впервые в истории фестиваля — программа «Первая серия», которая познакомит зрителя с новинками российских и зарубежных сериалов.

В программе «Свободная мысль» будет представлен документальный фильм Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа», вошедший в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».





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