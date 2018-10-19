Начинается Большой фестиваль мультфильмов

С 20 по 29 октября в Москве в 12-й раз пройдет Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) – крупнейший в России международный фестиваль анимации.

Более 300 мультфильмов со всего мира для детей и взрослых будут показаны на двадцати площадках, среди которых кинотеатры «КАРО 11 Октябрь», «КАРО 9 Атриум» и «Космос», Центр документального кино, Музей современного искусства «Гараж», Государственная Третьяковская галерея, Музей Москвы и Культурный центр ЗИЛ.

В программе БФМ-2018 победители и участники Берлинале и фестиваля в Анси, премьеры полнометражных фильмов, российские панк-мультфильмы и документальная анимация, встречи с авторами и мастер-классы, а также Ночь победителей в Международный день анимации 28 октября.

Главная тема Большого фестиваля мультфильмов в этом году — Япония. Эта страна будет представлена в программе фестиваля отдельным блоком, в который вошли показы мультфильмов студии Ghibli, премьеры новых полнометражных мультфильмов, сборники молодой японской анимации.

«Фабрика мультфильмов», где дети смогут научиться различным техникам мультипликации, в этом году впервые пройдет в Музее Москвы. Новые пространства студии «Союзмультфильм» станут площадкой международной студенческой лаборатории «АнимаЛаб».

Подробный гид по БФМ-2018 для читателей COLTA.RU подготовили программные директора фестиваля — Дина Годер и Мария Терещенко.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской федерации, стратегический партнер фестиавля — Фонд Михаила Прохорова



