 
29 октября 2020Кино
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Гид по XIV Большому фестивалю мультфильмов

Новый Шмельков, нашествие медведей на Сицилию и польский анимационный панк из экспериментального конкурса Берлинского кинофестиваля

текст: Дина Годер
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  • Bigmat_detailed_picture© Наташа Чернышева / Большой фестиваль мультфильмов
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    Четырнадцатый БФМ пройдет с 29 октября по 9 ноября в комбинированном офлайн-онлайн-формате. Это планы, реализацию которых в сегодняшней ситуации никто не может гарантировать, но надеяться можно. Онлайн-опыт у фестиваля уже был этим летом, когда региональные выпуски БФМ-2019 полностью провели в сети, и оказалось, что у этой формы немало плюсов: в частности, так можно пригласить рассказать о фильме режиссера из любой точки мира. В этот раз мы попробуем совместить плюсы онлайна и офлайна. Открытие в главном зале «Каро-Октября», закрытие в «Космосе», Ночь анимации, полнометражные хиты-победители фестивалей нынешнего карантинного года на большом экране, традиционная лекция Юрия Норштейна и встреча с Андреем Хржановским с показом его фильма, мастер-класс Катерины Соколовой, специальные программы «проблемного» кино с разговорами — все это будет «живьем». Онлайн-программа будет гигантской, она потребует аккредитации, но в ней можно будет выбрать бесплатную часть или заплатить и смотреть все без ограничений. И главная часть онлайна, она же главная новость нынешнего фестиваля, — это большой международный конкурс, судить который приглашены 10 известных профессионалов анимации со всего света.

    Трейлер и символ фестиваля этого года придумала Наталья Чернышева, режиссер из Екатеринбурга, сейчас работающая во Франции.

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