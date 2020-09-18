 
17:13 18 сентября 2020Новости
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Большой фестиваль мульфильмов впервые проводит открытый конкурс

News_detailed_picture© Наташа Чернышева / Большой фестиваль мультфильмов

С 29 октября по 9 ноября пройдет Большой фестиваль мультфильмов. В этом году в первый раз за 13-летнюю историю фестиваля на нем проводится открытый конкурс с профессиональным жюри.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого фестиваля мультфильмов.

«Мы приглашаем профессиональное жюри выбрать лучшие мультфильмы среди зарубежных и российских короткометражек. Но сохранится и приз зрительских симпатий — проголосовать за понравившийся фильм зрители смогут на сайте фестиваля», — рассказали в пресс-службе.

В обеих номинациях — российские и зарубежные фильмы — будет присуждено четыре награды: Гран-при за лучший короткометражный мультфильм, приз за лучший студенческий мультфильм и два специальных приза жюри, уточняет сайт Большого фестиваля мультфильмов. Каждый победитель получит фигурку двечоки Анимаши, символа фестиваля.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 25 сентября на платформе FilmFreeWay.

Также сообщается, что Большой фестиваль мультфильмов 2020 года будет проходить в смешанном формате: конкурсная и детская программа будут показаны онлайн, а полнометражные фильмы, внеконкурсные и специальные программы — в московских кинотеатрах.

Стратегический партнер Большого фестиваля мультфильмов — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ


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