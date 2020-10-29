Начинается Большой фестиваль мультфильмов

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К девяти дням29 октября 2020309
Сегодня, 29 октября, в Москве открывается XIV Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). На открытии в киноцентре «Октябрь» будет показана полнометражная анимационная 3D-картина «Люпен III: Фильм первый» японского режиссера Такаси Ямадзаки.
В этом году Большой фестиваль мультфильмов проводится в смешанном формате: конкурсная и детская программа будут показаны онлайн, а полнометражные фильмы, внеконкурсные и специальные программы — в московских кинотеатрах.
Также в этом году на БФМ впервые появились конкурсные программы, оценивать которые будет профессиональное жюри. На конкурс было подана 1501 заявка из 89 стран, для участия в российском конкурсе отобрано 95 фильмов, для участия в зарубежном конкурсе — 90 фильмов из Великобритании, Франции, Германии, США, Чехии, Израиля, Канады, Гонконга, Тайваня, Индии, Китая, Австралии, Австрии, Бельгии, Мексики, Швейцарии, Румынии, Испании, Ирана, Норвегии, Эстонии, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Грузии, Ирландии, Италии, Колумбии, Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи, Сингапура и Японии.
По итогам фестиваля жюри определит обладателей восьми призов, также будут присуждены приз зрительских симпатий, приз дирекции фестиваля и приз критики.
В полнометражной программе фестиваля 12 премьер. Помимо фильма открытия среди них «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию» Лоренцо Маттотти, «Академия монстров» Леопольдо Агилара и «Бесхвостый Пелле» Кристиана Рилтениуса.
Совместно с программой Года Германии в России 2020/2021 БФМ организует показы немецких мультфильмов и онлайн-встречи со специалистами в области анимации, а телеканал Cartoon Network представит новые эпизоды нового сериала «Фунджики» и полнометражный фильм «Вся правда о медведях».
В онлайн-формате пройдет «Фабрика мультфильмов». С 31 октября по 8 ноября будут работать цеха предметной, рисованной, пластилиновой, сыпучей, коллажной, и лего-анимации, также участники «Фабрики» смогут поработать со звуком или сделать свой телеспектакль.
Кроме того, в расписании БФМ-2020 программы российской и зарубежной детской анимации, фильмы феминистского направления, программа документальной анимации, ретроспектива режиссера Катерины Соколовой и традиционная лекция Юрия Норштейна, которая в этом году будет посвящена свободе. На протяжении всего фестиваля на его YouTube-канале будут проходить открытые встречи с участниками фестиваля и мастер-классы режиссеров.
Стратегический партнер Большого фестиваля мультфильмов — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ
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