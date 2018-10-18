«зАиБи», Ацуси Вада, «Добытчица» и новая экранизация Бориса Шергина

20 октября в Москве начинается очередной БФМ. Отборщики фестиваля рассказывают, что там вообще будет.

«Виват, мушкетеры!»

Премьеры

«Премьеры» — один из главных блоков фестиваля, причем конкурсный; победителей определяют зрители голосованием, и по его результатам на закрытии вручаются призы — фигурки Анимаши, сделанные по эскизу Ивана Максимова. Собственно, конкурсных блоков на фестивале всего два: «Премьеры» (это самые свежие российские фильмы) и «Победители» (зарубежные). В этом году в «Премьерах» пять подборок. Из них по-настоящему детская — только первая, но и в ней есть фильмы, которые уже хорошо пошли по фестивалям, как «Хоботенок» про слоненка, у которого нос был длиннющий, как шланг, «Кокоша» про фантазера-крокодильчика и «Я хочу жить в зоопарке», где девочка решила, что со зверями жить куда веселее, чем дома. Остальные программы годятся зрителям любого возраста: даже если на них стоит ценз 6 лет, это просто означает, что можно брать с собой детей. Так вот, в программе «Виват, мушкетеры!» кроме уморительного фильма с тем же названием много отличного дебютного кино последнего времени, причем уже оцененного фестивалями. Вот, например, «Вдоль и поперек» про любовь зебр был единственным русским фильмом в программе Берлинале, а «Бирюк», похожий на детскую страшилку, — единственным в основной программе Анси. А еще в этой программе есть совсем новый чудесный фильм Натальи Мирзоян «Пять минут до моря» — о девочке, которой мама запретила купаться на пять минут и ей приходится рассматривать пляжную жизнь.

В третьей программе, «Митина любовь», конечно, самый важный — одноименный фильм Светланы Филипповой по повести Бориса Шергина. Он совсем недавно закончен, но уже наполучал важных призов, включая Гран-при «Крока» только что. Но и кроме него в программе есть что посмотреть: например, иронический студенческий фильм про прилетевших в деревню инопланетян «Дача, пришельцы, огурцы», тоже активно ездящий по фестивалям, и лирическую «Остановку» о том, как важно остановиться посреди суеты. В программе «Мария и Хуан» много студенческих фильмов, причем отличных. Среди самых долгожданных в ней — фильм Леонида Шмелькова «Лола живая картошка» о детстве. И очаровательный музыкальный фильм Марии Якушиной «Коньки», весело встречающий зиму. А в последней программе, «Суета сует», главная приманка — одноименный фильм, вдохновленный Шагалом и рассказывающий любовную историю в дореволюционном местечке. Ну и еще одно важное сообщение для любителей российской анимации, у которых нет времени, чтобы увидеть все пять программ: специально для них впервые собрана программа «Избранное», куда войдут самые важные фильмы из всех программ.