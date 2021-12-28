Премьера фильма Антона Гонопольского «28½»

Редакция с большой нежностью относится ко всему, что делает Антон Гонопольский, русский режиссер, живущий в Берлине.

Например, на прошлый Новый год читатели могли увидеть (и могут увидеть и сейчас, если вдруг пропустили) кинематографическую оперу Антона «Immendo».

А пару месяцев назад на Кольте была онлайн-премьера музыкальной сказки «Тайна зеленого рюкзака». На виниле ее выпустила легендарная фирма «Мелодия». Этот оммаж советским музыкальным сказкам Антон придумал и записал вместе с командой своего сына Иннокентия Гонопольского akyn machine (и в компании других прекрасных людей — от Чулпан Хаматовой до Марины Абрамович).

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Под этот Новый год — новая премьера: фильм «28½» (2012), сделанный в жанре опера-сериа. Мы специально решили выпустить на сетевую волю это чудесное кино именно 28 декабря.

По просьбе редакции Антон Гонопольский специально по этому поводу поговорил с Анастасией Васильевой, сыгравшей в фильме роль маленькой аккордеонистки.

Красная музыкальная шкатулка. Диалог про фильм «28½»

Антон Гонопольский (режиссер)

Анастасия Васильева (исполнительница главной роли — девочки Саши Васильевой)





Анастасия: Съемки фильма были уже 11 лет назад. А кажется, как будто только вчера.

И даже сейчас, спустя столько времени, столько ярких и положительных впечатлений сохранилось в моей памяти! Я была тогда совсем ребенком, мне было 11 лет, но для меня это было настолько здорово и интересно, что сейчас я пишу о своих воспоминаниях — и наворачиваются слезы на глаза.

Антон: Да, у меня тоже. Как оказалось, это было очень хорошее время. Мы с друзьями — немецким сценаристом Бастианом Клеппе, оператором из Аргентины Лучано Сервио и артистом из Чили Камилло Соттоличио — решили снять мюзикл в стилистике документального репортажа.

Анастасия: Сначала съемки проходили в Самаре в дни проведения Дельфийских игр. Снимали на теплоходе, где жили дети, приехавшие на конкурс. Много съемок было на набережной. Потом несколько дней на площадках, где проводились сами игры.

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: Дельфийские игры — это соревнования детей в разных областях искусств. Я был в теме, поскольку несколько раз вместе с другом, польским режиссером Михалем Остаткевичем, снимал про это захватывающее мероприятие короткие фильмы для канала «Культура». Так что мы быстро придумали историю про несчастного отца по имени Аполло, который ищет своего сына на конкурсе юных аккордеонистов, взяли у друга модную в те годы камеру RED и поехали в Самару. Снимали очень маленькой группой. Я до сих пор удивляюсь, что обошлись малыми потерями: пускателем для осветительного прибора Kino Flo и мешком для камеры (американским). Думаю, только благодаря помощи Александра Федотова — отличного самарского режиссера. С его же помощью мы смогли сделать кастинг, нашли тебя, Настя, и прекрасного артиста оперы Валерия Бондарева.

Анастасия: Потом мы полетели в Берлин. Для меня это был интенсивный, но очень крутой ритм жизни за несколько недель. И море свежего вкусного кофе круглосуточно. Вся команда была очень веселая, дружная, мне все очень помогали! Абсолютно все! Помню, что, когда было холодно, кто-то обязательно принесет мне куртку, кто-то — плед, чтобы укрыть уснувшую маленькую девочку. Разница во времени сказывалась, поэтому один раз я уснула прямо на площадке, где-то на диванчике легла отдохнуть. Камилло (а он, видимо, сам всегда мерз и приносил себе кофе) и мне всегда захватывал горячий шоколад и какое-нибудь печенье.

Помню завтраки и обеды на съемочной площадке. Много людей, все говорят на разных языках. Шумно и весело! Правда, когда мне сказали, что по сценарию мне надо будет в конце фильма обрезать мои косички, я очень расстроилась. Но мне объяснили, что будет парик, на котором и нужно будет их срезать. Правда, сцена, где я срезаю косички, не вошла в фильм, а только кадры, где я жду Камилло на эскалаторе уже с отрезанными волосами. Но зато мои фотографии в парике навели много шума в соцсетях среди моих друзей.

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: Да, наверное, зря вырезали. Было бы намного лучше с этой сценой. Кстати, пускатель для Kino Flo и мешок для камеры мы потеряли после съемок большой любовной сцены, которую мы тоже потом вырезали. Тоже, думаю, зря. Две самые лучшие сцены. Как всегда.

Анастасия: Еще я учила Камилло (который говорил на нескольких языках, но только не на русском!!) произносить русские слова. Мы даже написали с ним в книге отзывов «СПАСИБО» в каком-то заведении, в котором мы снимали. Было очень интересно работать, так как не вся команда говорила по-русски, а английский язык у 11-летней русской девочки был не самым лучшим. Но мы как-то все равно понимали друг друга и даже смеялись. К концу съемок вся команда отлично знала русские слова: «Привет! Хорошо! Как дела? Спасибо! Холодно?»

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: Точно — в Берлине было прохладно, но в целом там уже была нормальная группа. Как Настя правильно заметила — веселая и дружная. Появились отличный продюсер Анна Гуддат и очень хороший артист Давид Беннент. Еще, помню, в самое неподходящее время произошло извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль — вы с мамой успели улететь, а мой рейс отложили, и мы с артистом и певцом Димой Плотниковым (он же Джимми Магсеви) быстро сняли клип на его шикарную песню «Флай ту ми». Прекрасное было время. А какое у тебя самое яркое воспоминание о съемках?

Анастасия: Одно из самых ярких воспоминаний — это мой день рождения. Это были ночные съемки, снимали финальные сцены на эскалаторе. Сцены были грустные. И в конце съемочного дня вся группа поздравляла меня — в ночь с 1 на 2 апреля. Все собрались вокруг, хлопали, смеялись, громко пели «Happy Birthday». Сразу столько счастья!!! Такое настроение в конце тяжелого дня!!! Я задула свечку на тортике и очень долго загадывала желание.

Мне подарили платье-сарафанчик и украшение, тогда было очень модно носить много мелких блестящих браслетов на руке. И красную музыкальную шкатулку, из которой выпрыгивало солнышко на пружинке и, раскачиваясь, пело.

Кстати, храню кусок тарелки, разбитой перед началом съемок!

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: А красную музыкальную шкатулку?

Анастасия: Тоже!

Антон: Ты молодец, Настя! Спасибо тебе большое. Я хочу тебе на Новый год подарить пластинку!

Анастасия: Какая красивая! А что это?!

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: Это новая пластинка «Тайна зеленого рюкзака». Музыкальная сказка! Кстати, между фильмом «28½» и пластинкой немало общего: две песни почти совпадают, прекрасная артистка Марина Вайс, которая сыграла в фильме роль члена жюри, на пластинке перевоплотилась в Крылатого Кощея, а Джимми Магсеви — в Безвкусного Повара. Очень удобная вещь! Ее можно слушать лежа, при желании даже закрыв глаза. Можно поставить на полку и просто любоваться. А на задней стороне обложки — игра!

Анастасия: Вот здорово! Главное — найти время!

© Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: Да, я знаю, что ты очень занятая: ведь за десять лет ты выросла, окончила университет и уже стала заместителем руководителя отдела. Далеко не каждый может похвастаться такими достижениями!

Между прочим, для тех, кому фильм смотреть лень, а пластинку слушать нет времени, — в новогодние дни на «Дожде» (признан Минюстом РФ иностранным агентом. — Ред.) покажут фильм-концерт «Ночь в “Макдональдсе”»∗, где группа akyn machine исполняет песни с пластинки (и, соответственно, две из фильма) в «Макдональдсе» на Тверской. Это короткий и веселый фильм-концерт. С Новым годом!





∗ Показы на телеканале «Дождь» 1 января в 11:00, 4 января в 23:30 и 9 января в 2:30

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