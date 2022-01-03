Фильм Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн». Премьера

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Сегодня у нас онлайн-премьера еще одного фильма известного петербургского документалиста Владимира Непевного «Собутыльник-онлайн» (недавно на Кольте можно было посмотреть другой фильм Непевного «Любовь Мироновна Вовси: “Жизнь была хорошая, но немилосердная…”»).
Кинотеатральная премьера фильма прошла в прошлом году на ММКФ, в программе Андрея Плахова «Эйфория изоляции».
«Собутыльник-онлайн» — по словам автора, кино «смешное и вполне жизнеутверждающее» — будет с вами на Кольте все новогодние каникулы и даже немного дольше. Если точнее — до старого Нового года, то есть до 14 января включительно.
Критик и публицист Никита Елисеев написал текст о фильме, который мы публикуем здесь (с некоторыми сокращениями).
Никита Елисеев
О чем фильм «Собутыльник-онлайн»? Об удивительном — право же — бизнесе, появившемся в России во время пандемийного карантина. О бизнесе, конвертирующем тоску и одиночество людей, оказавшихся вне привычного своего существования, в… деньги. Помните, как Чехов говорил: «Настоящий писатель может написать рассказ о чем угодно, да хоть о чернильнице». Переформулируем: «Настоящий бизнесмен может сделать деньги из чего угодно… да хоть из чернильницы… да хоть из одной бутылки вина...»
По соцсетям брошен клич: если вам плохо, одиноко — давайте раздавим бутылочку онлайн. Я — по ту сторону экрана, вы — по эту. Выпивка за ваш счет. Первый взнос — символический. Понравится? Продолжаем посиделки уже не за символическую плату...
О ком фильм «Собутыльник-онлайн»? Кто его главный герой? Вернее, героиня... Одна из тех, кто занялся этим бизнесом. Женщина, живущая в подмосковной деревне. Она — гениальная актриса по системе Станиславского. Она настолько идет от партнера, что каждый раз — разная. Настолько разная, что в начале фильма я был уверен, что выпивает и треплется с разными людьми всякий раз другая женщина. Причем она моментально, с лету, из воздуха чувствует, как говорить с совсем молодым человеком, с маникюршей, с много и бурно пожившей женщиной, с программистом из Владивостока, с интеллигентками, со скучающей русской дамой из Норвегии, с абсолютно безумным и очень пьяным конспирологом-антиваксером. Протей. Пластичность — невероятная. Психологическая пластичность, влияющая не только на интонацию, жесты, но и (повторюсь)… на внешность.
Каковы ближайшие «родственники», предшественники фильма «Собутыльник-онлайн»? Как ни странно, первое, что мне вспомнилось во время просмотра фильма, — Софья Федорченко, «Народ на войне» (1917 год; книга, построенная на беседах с солдатами Первой мировой. — Ред.). Безыскусная запись разговоров людей, выдернутых катастрофой из условий привычного социального, профессионального существования. Разумеется, Первая мировая война — отнюдь не пандемийный карантин, но… черт возьми… разве пандемия — не война-лайт? Смертей от этой войны-лайт — хватает.
Второе, что пришло мне на ум, — «Пир во время чумы» Пушкина. Запремся от чумы, поднимем бокалы.
Третье (хотя оно должно было бы быть первым) — «Декамерон». Конечно же, «Декамерон» Боккаччо. Люди, спрятавшиеся от «чумы ХХI века», коронавируса, разговаривают.
Но почему именно так (в динамичной нарезке) сделан фильм «Собутыльник-онлайн»? Именно потому, что никаких новелл собутыльники и собутыльницы своему «Вальсингаму» как раз не рассказывают, никаких реалий нашей нынешней жизни не замечают и не отмечают. В основном свои ощущения, которые сконцентрированы в одной фразе программиста из Владивостока: «Ложусь спать и думаю: а взойдет ли завтра… солнце?»
Думаю, поэтому Владимир Непевный не оставил долгих бесед, а нарезал их кусочками. Потому что если оставлять все, то с экрана попрет такая скука, такая концентрация одиночества — удавиться можно.
Люди живут. Потом рассказывают, как тяжело и тоскливо им, когда жизнь… ломается, когда жизнь изменяет свои параметры.
Я вспомнил один совет Бродского, примерно такой: «Не бойтесь тоски, скуки, депрессии. Тоска, скука — знак и признак высокоорганизованной цивилизации. Дайте себя вогнать в скуку. Плодотворнейшее состояние. Лучше поймете и себя, и окружающий вас мир...» Любопытно, что этот совет Бродского не впрямую, но коррелирует с одним рассуждением… Бисмарка, самого успешного политика XIX века. Рассуждение тоже в форме совета. Когда у политика будет удача? Когда политик отдаст себе отчет в том, что все эти царства-государства, империи и державы, вообще все, чем он занимается, по сравнению с вечностью, Богом — муравьиная куча. Вот когда политик (да любой, кто занимается человеческим делом) это поймет, тогда его человеческое дело пойдет на лад.
Все собеседники (собутыльники), собеседницы (собутыльницы) это поняли, ощутили. Пережили то, что однажды пережил Лев Толстой, назвав это переживание «арзамасским ужасом» и наделив им Пьера Безухова. Мол, все мы, как солдаты под обстрелом, занимаемся своими (мелкими) делами, чтобы не замечать… обстрела, то есть ужаса, бессмысленности существования, обреченного на мгновенное и вечное исчезновение. Иное дело, что они не стали ввинчивать себя в этот ужас. Ну... так не всем же быть Бродскими, Толстыми и даже Бисмарками. Кинулись спасаться к собутыльнице, гениальной артистке, великолепному психотерапевту. И хорошо, и правильно…
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