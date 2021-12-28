Снег, изразцы и призраки Нового времени

© Иван Бойко

Белая школа

Новогодние праздники — конечно, возможность побывать на главных московских выставках, многие из которых скоро закроются: это ретроспективы Врубеля и Пименова в ГТГ, «Бывают странные сближенья» и «Современная графика из собрания Центра Помпиду» в ГМИИ им. Пушкина, «Снег на траве» Норштейна и Ярбусовой в Еврейском музее и так далее. О многих из них Кольта писала в этом году, но сейчас мы хотим предложить читателям поступить иначе и неожиданно для себя (вместе с детьми или в одиночку) отправиться под Калугу — в удивительное пространство поселка Полотняный Завод, где рядом стоят два поместья XVIII века.

Одно из них принадлежало Афанасию Гончарову, родственнику жены Пушкина, другое — Григорию Щепочкину: этот второй дом интересен своим внутренним убранством эпохи классицизма, уцелевшим во время войны. В советские годы (вплоть до 2007-го) в особняке находилась школа, местные жители называют ее белой.

Под этим названием — «Белая школа» — в доме Щепочкина продолжает уже много месяцев жить и меняться особое пространство — театрально-поэтическая фантазия художницы Кати Рожковой, которая придумала населить опустевшие интерьеры школы живописными образами детей. Призраки, воспоминания или приветы из будущего, написанные темперой на больших листах бумаги, они светят бледным светом со стен анфилад старого дома, странно соединившего два края Нового времени: эпоху Просвещения и СССР 1950-х. Хотя сам проект открылся еще летом, придуман он был зимой и по какой-то счастливой карантинной случайности все время продлевался и продлевался, чтобы снова оказаться в бесприютном снежном пространстве. В одном из интервью Рожкова рассказывает: «Я зашла в этот дом, когда на покрашенном суриком наборном паркете лежал снег. Его надуло из-под балконной двери. Изо рта шел пар. Северный свет лился через окна, как на картинах Вильгельма Хаммерсхёя или Григория Сороки. Роскошные расписные потолочные плафоны, советская масляная краска на уровне глаз — такой полосой красили стены везде: в школах и детских садах, больницах и подъездах».

Для этого материала мы собрали впечатления режиссеров, художников и критиков, посетивших «Белую школу». Приезжайте туда и вы — экспозиция открыта до 20 января.

© Иван Бойко

Выставка проводится в рамках фестиваля «ЦиолковскийФест» при поддержке Министерства культуры Калужской области, Инновационного культурного центра города Калуги, Музея-усадьбы Гончаровых на Полотняном Заводе и галереи «Роза Азора».

Часы работы можно уточнить на сайте музея-заповедника «Полотняный Завод».

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