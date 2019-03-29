Плотная обкатка будущего

Текст продолжает совместный проект COLTA.RU с официальным сайтом Швеции в России на русском языке Sweden.ru — «Например, Швеция».

Отрезки и полигон

Ужасную картину, как вокруг человека движутся автомашины без водителя, первыми нарисовали футуристы. У автомобилей нет разума, сочувствия или сострадания. Единственная их цель — поработить человека или убить. Как все будет, когда беспилотники одержат победу над людьми, объяснил Стивен Кинг в романе «Кристина». Автомобиль с этим именем наводит в романе дикий страх на Детройт.

Может быть, это чистое совпадение, но год выпуска машины-монстра в романе — 1958-й, и в этом же году General Motors провела испытания своего беспилотника. Автомобиль без водителя смог проехать по двухполосной дороге, два раза развернулся, и водитель при этом ни разу не коснулся руля.

«Кристина» написана в 1983 году, когда тема думающих автомобилей стала набирать популярность. По улицам Мюнхена проехал первый роботизированный минивэн Mercedes-Benz, примерно в то же самое время в США протестировали целый набор систем, которые сейчас составляют основу для управления беспилотниками.

Установка LIDAR «научила» машину распознавать удаленные объекты на дороге с помощью света. Встроенный робот стал самостоятельно управлять автомобилем на скорости не выше 31 км/ч, а в 1987 году появились первая автономная система навигации и внедорожная компьютерная карта.

Сегодня японские, американские и европейские конструкторы вовсю работают над беспилотниками. Самые отчаянные хотят лишить всех водителей счастья управления автомобилем и перевести всех в разряд пассажиров. Они работают над автоматизацией личного транспорта.

Вслед за разработками машин последует и дорожная инфраструктура. Отменят дорожные знаки, которым уже сто лет, уберут светофоры, потому что машины между собой будут решать, как разъехаться на дороге. Дорожная разметка, видеокамеры, регистраторы, отбойники — все исчезнет.

Но как только представишь себе настолько изменившийся мир, как опять накатывает страх. Конструкторы беспилотников борются с ним, разделяя пространство на отрезки, где люди не боятся таких машин. Когда-нибудь совокупность этих отрезков охватит весь мир.

Швеция хочет стать первой страной, где это случится. Она осознает себя большим испытательным полигоном, где в буквальном смысле обкатывается будущее.

Грузы

Гуннар Торнмальм, директор шведской компании Scania по предавтоматизации, едет на своей машине вдоль ряда из четырех грузовиков на автопилоте. Он поравнялся с третьим грузовиком и «влез» между ним и следующим автомобилем. Датчики грузовиков, обнаружив автомобиль Гуннара между собой, дали сигнал автопилоту, и грузовозы сами увеличили расстояние с 10 до 14 метров. Когда швед снова перестроился рядом с колонной, грузовики вернулись к прежней дистанции. Плацдармом для беспилотных грузовых Scania стал порт Сингапура.

© Scania

Тем временем Volvo тестирует тягач для работы на больших складских комплексах. Такая территория закрыта, и ее можно оснастить беспилотниками, которые будут двигаться по дорогам между складами, опознавая друг другу с помощью радаров.

Бывший сотрудник Volvo Роберт Фалк в 2016 году создал собственную компанию Einride. Грузовым тяжеловозом Einride управляет робот, а оператор следит за перемещением машины, поэтому нет больше долгой дороги, ночных трасс и разлуки с семьей. Дальнобойщик сидит за пультом, не удаляясь от дома. Основные инвесторы — это немецкие железные дороги DB Schenker, Svenska Retursystem, которая специализируется на доставке товаров в магазины, и немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl.

— Новая мобильность — это огромный вызов и изменение в социальной системе. Весь общественный уклад надо будет перестроить, — рассказывает мне Ян Хеллекер (Jan Hellåker), директор шведской программы Drive Sweden, которая аккумулирует в себе все новые национальные опыты с беспилотниками.

Хеллекер — пионер и фанат беспилотных автомобилей. Уже 30 лет он в эпицентре автомобильных инноваций. Он тестировал машины без водителя во всех частях Швеции, в США и Японии. Первый раз дело было в самом центре Токио. «Я не боялся, я доверял производителям», — несколько раз сухо повторяет Хеллекер вместо красочного рассказа, как он вжался в кресло самоходной машины.

Между тем, согласно исследованию Американской автомобильной ассоциации, 71% жителей США боится беспилотников и не хочет даже ходить рядом с ними по улицам. Как избавить людей от старого страха? Лучше всего начать использовать беспилотники там, где людей нет вовсе.

Именно этим занимаются Scania и Einride. Люди боятся машин без водителей, если те ездят с ними по одним дорогам. Когда же автомобили трудятся на лесоповалах или складах, то никакого страха нет — одна благодарность.

Правда, если беспилотники будут работать только в портах и на складах, людей к ним не приучишь. Поэтому первое разрешение на тестирование перевозки грузов в Швеции по дорогам общего пользования уже дал город Гётеборг. В 2020 году 200 грузовиков Einride начнут курсировать между Гётеборгом и Хельсингборгом. Чудо техники перевезет за год два миллиона палет.

В общем, если вы будете ехать по шоссе между Гётеборгом и Хельсингборгом и увидите большой белый обтекаемый грузовик без кабины с силуэтом горного козла спереди, знайте: вы встретили будущее!

Автобус

У Петера Хафмара, директора крупной компании общественного транспорта Nobina, на легком шведском морозце в январе чуть покраснел нос. Стала заметна щетина, которая немного топорщится при низкой температуре. Он высокий, поэтому камера снимает его чуть снизу.

Петер дает интервью по поводу запуска в Стокгольме автобуса без водителя. Мини-автобус вмещает 12 человек и может рассматриваться как транспорт последней мили. То есть когда вы приехали на станцию и вам совсем чуть-чуть до дома. На полуторакилометровом маршруте автобуса шесть остановок, руля для водителя в автобусе нет, а напоминает это вагончик на канатной дороге. Проезд на автобусе бесплатный, добраться до этого аттракциона в шведской столице можно минут за 40 из центра города сначала на трамвае, потом на автобусе (выходить на остановке Kista Galleria Shopping Mall).

Те, кто уже ездит домой на этом беспилотнике, говорят, что ход плавный, происшествий нет. К тому же в течение полугода, пока будет длиться эксперимент, в автобусе будет ездить техник, который в любой момент может взять управление транспортным средством на себя.

Вслед за Стокгольмом беспилотный автобус появился и в Гётеборге. Он ходит по маршруту длиной 1,2 километра в кампусе местного университета. Авторы проекта по новой мобильности в Гётеборге ищут возможность, чтобы запустить автобус без водителя не по кампусу, а в одном из районов города. Однако не так просто найти маршрут, где машина сможет сориентироваться в любой ситуации. Когда речь идет о городе, инженерам предстоит собрать всю возможную визуальную информацию о маршруте, обозначить всех участников движения, создать автономную карту и только потом запустить автобус без водителя.

Тем не менее в 2020 году в Стокгольме начнутся испытания настоящего 12-метрового электрического автобуса Scania вместимостью 80 пассажиров. Он будет ходить по маршруту протяженностью в пять километров с четырьмя остановками. В автобусе все еще будет водитель, но примерно один километр автобус будет ехать автономно.

«Наш главный вызов — как примут такой автобус жители», — продолжает Хафмар и уверяет, что автобус будет останавливаться перед любым препятствием, будь то человек или автомобиль.

Но как будут вести себя водители, когда поймут, что беспилотник будет вставать, даже когда имеет приоритет на дороге? А каково будет пассажирам, когда их автопилот будет тормозить перед пешеходом, который решит поиздеваться над роботом?

«Эти неудобства разрешатся только тогда, когда все машины станут беспилотными», — утверждает в объяснительном ролике голос за кадром.

Паника

Правда, работать конструкторам сложно, в том числе под давлением общественности. Каждая авария с автопилотом становится событием в мире. Новости о «смертоносных» беспилотниках вызывают у публики настоящую панику.

38-летний американец Уолтер Хуанг, инженер Apple, купил автопилотируемый автомобиль Tesla Model X SUV. В сюжете, снятом ABC, друзья Уолтера рассказывают, что он, правда, жаловался на автопилот, который вроде бы сбоил. В результате Хуанг врезался в ограждение и разбился насмерть на своем супертехнологичном автомобиле на хайвее недалеко от Маунтин-Вью в Калифорнии. Конечно, эксперты Tesla утверждают, что автопилот предупреждал Уолтера о необходимости взять управление в свои руки — но только за шесть секунд и за 150 метров до препятствия. Tesla настаивает, что виноват сам водитель. Родственники погибшего считают, разумеется, иначе.

Инженер Apple — не первая жертва беспилотников. Еще в 2016 году его участь разделил другой любитель технологических новинок Джошуа Браун. Тогда его Tesla протаранил на шоссе грузовик, хотя суд признал, что автопилот Tesla был исправен. В марте 2018 года появилась и еще одна жертва: женщина, которая толкала перед собой велосипед через дорогу в Аризоне. Ее насмерть сбил водитель Uber на автомобиле Volvo, оснащенном системой автономного вождения (Uber сам выступал заказчиком этой модели). На камерах, которые вели съемку в машине и на дороге, видно, что женщина с велосипедом выныривает из темноты на дороге шириной метров пять прямо перед автомобилем. По версии Extreme Tech, системы Volvo не учли возможность появления в неположенном месте человека с велосипедом и не опознали его как опасность. То есть автопилот дал положительную идентификацию объекту, как, например, пустой банке, лежащей на дороге: она, конечно, есть, но опасности никакой.

© Volvo

Шведы понимают, что борьба со страхом нового — это медленное обучение обратному опыту. Власти все того же Гётеборга первыми разрешили тестировать концерну Volvo новые беспилотные личные автомобили. Volvo расценивает запуск в серию беспилотников для личного пользования как самый большой вызов и самое большое изменение системы мобильности людей за последние 130 лет, со времени появления первых автомобилей.

Автострада

В Гётеборге с 2018 года на трассах Е20, Е25 и шоссе 40 можно встретить семью Хейнс и Симоновских, которой Volvo передала в пользование автомобили четвертого класса автономности — кипенно-белые XC90 SUVs.

В рекламном ролике компании Volvo инженер, вручая семье Хейнс ключи от машины, открывает багажник и показывает компьютер размером с четыре кирпича, на котором написано «automatic driving brain» («мозг для автоматического вождения»). Двое светловолосых шведов лет сорока и две девочки с умилением взирают на то, что, по идее, надо называть водителем.

Временные обладатели машин могут использовать беспилотник только на оговоренных трассах, и машины не должны двигаться со скоростью выше 60 километров в час. По правилам теста одну руку водитель всегда должен держать на руле.

Отец семейства и его младшая дочь лет 12 говорят «захватывающе», описывая свои ощущения от поездки. Автопилот XC90 SUVs снабжен подробной картой крупных шоссе — это что-то вроде Google Maps, но еще более проработанных и обновляемых в онлайн-режиме. На кузове расположены лазерные детекторы, которые следят за ситуацией на дороге. Этот тип автопилота компания назвала Highway Pilot, то есть автопилотом для скоростных шоссе. Движение по автострадам более предсказуемо, чем навигация без водителя по городским закоулкам и проселочным дорогам.

В 2019 году Volvo начала тестировать на шоссе 40 из все того же Гётеборга до Мальмё свой новый проект, изучающий именно безопасность, — Zenuity. Проект объединяет Volvo и крупнейшего в мире поставщика автоматических систем безопасности в машине Avtoliv. Два гиганта испытывают беспилотник на базе американской компьютерной платформы Nvidia Drive PX.

Пока что автопроизводители хотят собрать как можно больше данных о поведении беспилотников в режиме эксплуатации в реальном времени. Одна из проблем, которые могут возникнуть, — насколько безопасным будет движение автомобиля по дороге с ограничением скорости в 60 километров в час, когда другие участники движения могут намного превышать эту скорость.

Снегопад данных

Когда в «Сколково» проводили демонстрацию российского беспилотника, инженеры сетовали, что связь 5G есть не везде, поэтому запустить автомобили без водителя можно только в «Сколково».

Шведы тоже в курсе этой проблемы. Связь нового поколения нужна, чтобы передавать данные от автомобиля к автомобилю или от автомобиля к пункту управления. Машины с автопилотом могут обмениваться информацией и принимать решение, как разъехаться на перекрестке наиболее эффективно, а не «пропустив помеху справа». Если представить себе массивы информации, которые будут витать в воздухе, то, будь они снегом, мы бы двигались в непрерывном снегопаде.

В районе Шиста, модном и инновационном районе Стокгольма, где расположены штаб-квартиры крупных компаний, есть офис телекоммуникационного гиганта Ericsson, без которого не обходится ни одно испытание беспилотников.

За связь в шведских беспилотных проектах отвечает именно Ericsson. Шведы развивают сеть 5G, которая позволит использовать беспилотники в стране. Коммерческая эксплуатация сети 5G начнется в Швеции в 2020 году.

Зачем?

Хорошо, но зачем все эти беспилотники нужны?

Прежде всего, это просто дешевле. Петер Хафмар, отвечающий за «умный» автобус в Стокгольме, объясняет: «Зарплата водителя составляет 50% издержек в себестоимости затрат на эксплуатацию автобуса». «Пока профессии ничто не угрожает, водители будут востребованы, но в отдаленном будущем мы их заменим», — чуть улыбается он.

В одной из своих записей в профиле Linkedin Роберт Фалк, изобретатель Einride, задается далеко не только техническими вопросами, возникающими в том числе в области беспилотной перевозки грузов. Роберт столкнулся с ними, когда его грузовик прошел первые успешные испытания на складах DB Schenker в шведском Йёнчёпинге.

© Einride

«Дорога между двумя складами в Йёнчёпинге — наш Рубикон… Наш выбор: сделать дороги безопаснее, а воздух чище. Если ученые дают нам 12 лет на то, чтобы исправить ситуацию с глобальным потеплением, то времени на другие решения нет», — пишет Фалк.

При чем тут глобальное потепление? Дело в том, что Einride — автомобиль не только автоматический, но еще и электрический, а значит, его выбросы СО2 за год будут ниже на 33 тонны.

Кроме того, переход на машины с автопилотами шведы связывают с другой известной идеей — с каршерингом. Тот же Ян Хеллекер верит в то, что личных машин в будущем не будет. Статус и крутая тачка были важны для старшего поколения. Они же по старинке сдавали на водительские права, чтобы гарантировать себе возможность добраться из пункта А в пункт Б. Сегодня число тех, кто стремится получить права, среди молодежи падает, даже в США стали выдавать меньше лицензий на вождение, утверждает Хеллекер.

Мне довольно трудно представить, как никто в России не будет хвастаться новой машиной и брать кредит лет на двадцать, чтобы уже сейчас пользоваться новой Volvo или Mercedes. Но швед уверен, что все изменится.

«Раньше все покупали компакт-диски, DVD или кассеты, а теперь — подписку на Netflix и Google Music. Автопром тоже переключится на совсем другой продукт», — говорит Хеллекер.

Новенький Mercedes никого не будет радовать под окном, потому что зачем тебе дорогая машина, которая занимает место, когда можно вызывать беспилотник с простой функцией — доставить тебя от дома до автобусной остановки или до железнодорожной станции. Сначала челнок доставит тебя, потом соседей, потом туристов.

Хеллекер считает, что новая транспортная система с беспилотными автобусами и автомобилями будет опять-таки дешевле. Если автомобилем будет владеть не один человек, а десять, то издержки на его содержание для каждого будут меньше. Кроме того, оказывается, что если в городе совместить систему общественного транспорта с беспилотным каршерингом, то количество машин уменьшится на 93%.

Что значит «уменьшится на 93%»? Сколько места-то освободится?! Шведы хотят вместо парковок у торговых центров построить искусственные трассы для горных лыж, бассейны, кинотеатры или разбить сквер. Но уж никак не асфальтировать и без того исчезающую природу.

Кроме того, когда вы водите сами, вы рассчитываете время, смотрите на знаки, ищете парковку, платите за парковку, сдаете машину в ремонт, боитесь не завестись в мороз. А нет водителя — и нервов тратится меньше.

А еще освободится много времени. Ежедневно средний швед проводит в машине 50 минут, а если у него при этом будут свободны руки? Сколько книг он сможет прочесть и сколько свитеров связать?

Кроме приятных бонусов внедрение новой мобильности для Швеции — это еще и новые компании и рабочие места. Гётеборг хочет превратиться в Силиконовую долину для инноваций. Чтобы разработчикам было удобно создавать транспорт будущего в отдельно взятом населенном пункте, Гётеборг в 2017 году стал первым городом, который внес инфраструктуру для беспилотников в план своего развития.

Новые препоны

Шведы рассчитывали, что уже в 2025 году система новой мобильности заработает, но сомнения в этом есть. Технологически ничто этому помешать не может — кроме законов.

Международная конвенция о дорожном движении была разработана во время конференции ЮНЕСКО в 1968 году в Вене. Она вступила в силу 21 мая 1977 года. Параллельно была разработана Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах. Она ввела единые стандарты правил дорожного движения, что сделало его в разных странах единообразным и более безопасным. А в конвенции говорится, что за рулем автомобиля должен находиться водитель.

Впрочем, Венская конвенция — не такая уж древняя скрижаль, которую невозможно поменять. В 2016 году поправки, касающиеся автоматизации движения, уже вступили в силу, но пока за рулем транспортного средства всегда должен находиться водитель. Все это нужно будет переписать и переосмыслить.

Этим, кстати, уже занимаются в России. В 2018 году рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» предложила «приравнять функции автоматизированной системы управления автомобилем к функциям водителя», а также ввести понятие «полностью автоматизированное транспортное средство». В сентябре 2019 года поправки подадут в Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН.

Идеологи транспортного будущего планируют адаптировать законодательство в области беспилотных автомобилей к 2022 году. На самом деле, Швеции надо торопиться, потому что Китай, который не скован Венской конвенцией, уже может ввести беспилотники на своих дорогах без согласования с миром. Между тем если учесть, что основной акционер Volvo — китайский автогигант Geely Automobile Holdings Limited, то уже и непонятно, кто и где будет быстрее.

Но не только в международной конкуренции дело. Внутри шведского общества тоже есть сомнения.

Представьте себя министром инфраструктуры Швеции. Вам 52 года, вас зовут Томас Энерот, вы из партии социал-демократов, и вы получили в 2017 году мандат на пост. Вам принесли доклад в 2018 году о том, как внедрить беспилотники в Швеции и адаптировать к этому законодательство.

«Если мы этого не сделаем, то можем оказаться в ситуации, когда самая передовая в мире шведская автомобильная и телекоммуникационная промышленность не сможет тестировать новые технологии в Швеции», — говорите вы, получая доклад на 1,2 тысячи страниц.

Казалось бы, теперь все пойдет на лад и вы пересмотрите законодательство, но буквально через неделю происходит инцидент с беспилотником в Аризоне и гибелью велосипедистки. Шведы вспоминают, что велосипедов в Швеции становится больше и они ездят совсем рядом с автомобилями. А министр экологии Каролина Ског из партии «зеленых» задается вопросом: к чему нам нужны беспилотники? Только чтобы копаться в телефоне, сидя за рулем? Но для этого у нас уже есть поезда. Эколог еще и сомневается в эффекте от самоуправляемых машин для окружающей среды. Может быть, она видела доклад американских ученых о том, что такие автомобили позволят даже уставшим людям куда-то ехать, то есть увеличивать время использования машин и, стало быть, выбросы СО2.

Кажется, что Томасу будет непросто провести поправки в законодательство Швеции, но к 2022 году он должен успеть.

Семимильными шагами

Ежегодно шведы тратят один миллиард крон на инновационную программу, посвященную транспорту будущего. В программе участвуют государственное инновационное агентство Vinnova, научный парк Линдхольма и Линчёпингский университет, компании Ericsson, Volvo и Scania, а также еще 96 различных фирм, которые разрабатывают приложения, детали, узлы, датчики и прочие системы, необходимые для автоматизации дорожного движения.

Небольшая Швеция предлагает себя в качестве удобного плацдарма для будущих инноваций. Она вряд ли заинтересует продавцов как рынок. Десять миллионов населения — это не так уж много, но из своих минусов шведы готовы извлекать бонусы: это хорошая инфраструктура, возможность согласования тестов, налоговые льготы.

Собственно, об этом шведы и договорились в августе 2018 года с Евросоюзом, США, Китаем, Сингапуром и Южной Кореей. Меморандум о сотрудничестве предусматривает обмен технологиями, массивами данных и способами адаптации беспилотных систем.

Тем временем новая мобильность надвигается на нас на бешеных скоростях. Концепт маленького модуля Hugo уже представили в Швеции в 2019 году, и скоро он заменит доставщика пиццы, яблок или хлеба в ближайший магазин или дом. Автобусы станут беспилотными в 2025 году, что, в общем, не такая уж далекая перспектива для водителей остаться без работы. По плану в 2024 году немалая часть шведских автомобилей станет общей; во всяком случае, ключей там не будет, а пользоваться автомобилем можно будет по мере необходимости. За такими общественными автомобилями будет установлена слежка, чтобы починить, заправить, помочь, если что.

В общем, в отдельно взятой стране будущее приближается семимильными шагами. Но это сразу вызывает опасения нового рода.

Допустим, что мы дали себя убедить в целесообразности беспилотников и избавились от страха. Но возникает новый вопрос: насколько самоходные автомобили, скажем, дадут нам возможность выбирать маршрут и ехать туда, куда нам захочется.

«Машина сказала ей: “Синди, послушай. Я знаю, ты собираешься к двум часам на Холистер-авеню, чтобы встретиться с Роуз Тейлор из Taylor, Levine & Rodriguez, но ты слышала, что у Les Bourses 30-процентная распродажа? И помни, что у них есть вся линейка Picard, которая тебе нравится, — например, сумка цвета фуксии, на которую ты положила глаз на прошлой неделе. В магазине еще две остались”».

Так начинает свой рассказ «Заснуть за рулем» в февральском «Нью-Йоркере» T. Coraghessan Boyle. Беспилотный автомобиль выступает одним из действующих лиц и в какой-то момент не дает девушке посадить в машину парня, потому что он выглядит подозрительно.

Получается, что на смену ужасу перед «Кристиной» Кинга приходит гиперопека роботов нового поколения. Все-таки человечеству всегда будет чего бояться.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ