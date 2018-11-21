«NOW. Как устроена современность — 2»

Команда фестиваля «NOW. Как устроена современность» объявляет о втором большом фестивале разговоров и кино, который состоится в Москве 8—9 декабря на площадке клуба Pluton.

Мы снова собираем публичных интеллектуалов со всего мира, многие из которых впервые приезжают в Россию, и показываем важное, неординарное кино о современности. За два года, которые прошли с первого фестиваля, мир продвинулся резко вперед, не всегда в оптимистических или однозначных направлениях. «Современность» меняется ежечасно, и мы видим много острых тем для общих дискуссий.

На фестивале мы будем ставить новые вопросы нашему сегодня. Как буквально за считанные годы изменилось наше отношение к сексуальности и эмансипации? Что такое «любовь» для человека 2018 года? Почему у многих возникло стремление отказаться от либеральных ценностей? Почему мы вдруг стали требовать жестких, понятных норм и этических рамок (от #MeToo до #MeTwo)? Преодолели ли мы колониальные привычки или то, как мировое сообщество обращается с беженцами, — это прямое продолжение колониальных практик? Как выглядит наш мир, если мы будем смотреть на него через деколониальную призму?

Современность — это время новых границ, экономического оппортунизма и цифровой прозрачности; каждый из этих факторов перекраивает наши институты и образ жизни. К чему это ведет сейчас и приведет в будущем?

Чтобы охватить эту массу вопросов, мы снова делим современность (а вместе с ней — фестиваль) на условные секции: «Любовь и новая нормативность», «Другая география разума», «Ресурсы и идеи».

За нормативность и сексуальность на фестивале отвечает профессор Сиднейского университета Аннамари Джагоз, написавшая книги «Введение в квир-теорию» и «Оргазмология»; ее имя ставят в один ряд с именем Джудит Батлер.

Разговор про любовь будет вести Полина Аронсон из Берлина, исследующая трансформацию понимания любви в разных обществах сегодня.

Американский философ, специалист по современной философии Африки, автор книги о Франце Фаноне Льюис Гордон и одна из ведущих европейских исследовательниц глобальной колониальности Мадина Тлостанова будут рассматривать «географию разума» и «современность» из деколониальной перспективы. А о том, что стало с нашими политическими и экономическими идеалами в глобальном мире, будут говорить основатель культового польского журнала «Критика политична», легендарный польский интеллектуал и художник Славомир Сераковский и публицист Илья Будрайтскис.

Но, как и в прошлый раз, на фестивале будут не только разговоры, но и кино. Кинопрограмму для фестиваля составила Майя Кузина. Вас ждут: премьера нового фильма известного австрийского документалиста Николауса Гейрхальтера «Пограничный забор» («The Border Fence» (2018)), победитель кинофестивалей в Берлине, Гётеборге и Осло «Говоря о насилии» («Concerning Violence» (2014)) режиссера Йорана Олссона, основанный на эссе Франца Фанона, и другие картины.

Наша новая фестивальная площадка — клуб Pluton на Artplay. Его постиндустриальные пространства показались нам самыми подходящими для разговора о современности.

На этот раз в старом фабричном здании, где расположился Pluton, мы решили дополнить фестиваль маркетом книг и вещей о современности. Наш партнер — магазин «Фаланстер».

Куратор фестиваля: Нурия Фатыхова (координатор программы «Демократия» Фонда имени Генриха Бёлля в России).

Кураторы лекций: социолог Александр Кондаков и профессор отделения постколониального феминизма Линчёпингского университета (Швеция) Мадина Тлостанова.

Куратор кинопрограммы: Майя Кузина (куратор специальных проектов Центра документального кино).

Вход на лекции и дискуссии свободный, на фильмы — по регистрации.

Организаторы фестиваля

Фонд им. Генриха Бёлля — немецкий фонд с мировым представительством, существует с 1996 года и поддерживает общественные и культурные проекты, связанные с демократическими ценностями, экологией, гендерным и этническим равноправием.

Центр документального кино (ЦДК) — культурно-образовательный проект, который на протяжении шести лет способствует тому, чтобы документальное кино демонстрировалось широкой аудитории и стало зрительским.

COLTA.RU — главный медиапартнер фестиваля.