«Народные песни могут органично сочетаться с музыкой любого времени»

Единственной зарубежной группой на шоукейс-фестивале Moscow Music Week будет венгерский коллектив Mordái, исполняющий музыку на стыке экзотических жанров. Гусары венгерского психоделического фолк-джаза выступят 1 сентября на открытии фестиваля в московском клубе Aglomerat. Мы поговорили с солистом коллектива Шомой Нове о фольклорных корнях, тенденциях в современной венгерской музыке и о том, почему «холодные венгерские ветра» столь популярны и сегодня.

— На какой музыке ты вырос? Была ли народная музыка частью твоей жизни в то время?

— В детстве я слушал преимущественно музыкальную подборку моих родителей. Среди них была и венгерская народная музыка, но тогда она еще не вызывала у меня такого восторга и интереса, как сейчас. С четырех до восьми лет я учился в музыкальной школе в классе народных инструментов. Однако сама музыка меня стала увлекать лишь с 12-летнего возраста. Именно тогда начал формироваться мой собственный вкус, и я стал открывать своих героев.

— В твоем главном музыкальном коллективе Middlemist Red ты сам пишешь тексты на английском, в то время как Mordái исполняют народные венгерские песни. Как у тебя возникло родство с народной музыкой и как ты, будучи жителем большого города, отождествляешь себя с фольклорными текстами?

— Я не чувствую большой разницы. Главное отличие, скорее, в том, что в Middlemist Red все тексты на английском, а в Mordái я пою на венгерском. Что касается содержания, я стараюсь выбирать те песни, с которыми могу себя отождествлять. Когда я исполняю народные песни в Mordái, у меня происходит внутренняя трансформация и я не ощущаю того, что пою чей-то чужой текст. Народные песни, исполняемые Mordái, носят более универсальный характер, затрагивают общечеловеческие чувства и не являются чем-то сугубо локальным или провинциальным.

— Вы поете фольклорные песни, в то время как аранжировки и звучание ближе всего к психоделическому року с элементами фри-джаза. Как был собран состав группы и как вы работаете над звучанием?

— Когда я начал открывать для себя народную музыку как источник вдохновения, то понял, насколько много неиспользованных возможностей в ней кроется. Я также ощутил, насколько много общего в моей собственной и фольклорной музыке. Поначалу я сам писал аранжировки и планировал записать сольный альбом. Спустя какое-то время начал добавлять к звучанию саксофон и альт — инструменты, на которых я не играю. Когда я записал мини-альбом народных песен, то почувствовал острую необходимость исполнить материал живьем. Для этого я собрал музыкантов совершенно разных стилей. На тот момент у нас были три-четыре готовые песни, мы стали разбавлять их новыми композициями, в которые каждый из нас вносил свои музыкальные идеи. Таким образом получилась музыкальная палитра очень разнообразных стилей.

Несмотря на то что музыка группы Mordái достаточно эклектична, сама концепция очень целостная и последовательная.

— Исполненная группой Mordái песня «Hidegen fújnak a szelek» («Дуют холодные ветра») была написана известным венгерским фольклорным коллективом Muzsikás в 1984 году. С тех пор свои кавер-версии на эту песню записали многие венгерские и зарубежные группы. Среди них, пожалуй, наиболее известны интерпретации голландской группы The Ex и шведов The Thing. Песня «Hidegen fújnak a szelek» является одним из знаковых произведений золотого века венгерской народной музыки 1970-х — 1980-х годов и движения венгерских «танцевальных домов» (táncház). Фолк-музыка тогда принадлежала к направлению искусства, к которому государство относилось терпимо, но при этом обладала невероятной объединяющей силой, как на Западе рок-н-ролл или панк, была формой свободного самовыражения. В чем заключается роль фольклора и народной музыки в XXI веке для сегодняшнего поколения венгерских музыкантов?

— У меня достаточно субъективное мнение на этот счет. Народная музыка является культурным корнем (культурным кодом) венгерского самосознания, с которым многие люди охотно ассоциируют свою национальную идентичность. Народная музыка носит объединяющий характер, и очень важно эту ценность сохранить. Народные песни можно передавать из поколения в поколение. Их суть и значение не обесцениваются со временем. Несмотря на то что многие из этих народных песен были написаны 100 и более лет назад, их послания носят вечный и общечеловеческий характер. Народные песни могут органично сочетаться с музыкой любого периода или времени и при этом оставаться актуальными. Мы тоже интерпретируем эти песни на свой лад, и, возможно, некоторые наши ровесники познакомятся с венгерской народной музыкой через наши аранжировки.

— Группа Mordái впервые приедет в Россию и будет представлять Венгрию на главном российском шоукейс-фестивале Moscow Music Week. Как бы ты охарактеризовал современную венгерскую музыкальную сцену? Какие наблюдаются основные тенденции?

— Венгрия — в музыкальном смысле очень пестрая и многосторонняя страна. У нас сейчас очень много классных коллективов и талантливых исполнителей. Я сам играю в нескольких коллективах, и мне интересно сотрудничать с различными музыкантами, экспериментировать со звуком и пробовать свои силы в разных жанрах. В Венгрии я вижу для этого много возможностей. Наша страна очень маленькая, поэтому музыканты здесь очень сплоченные и много помогают друг другу. Если ты действительно хороший исполнитель и открыт к диалогу с другими, ты всегда найдешь себе единомышленников среди музыкантов и, что немаловажно, нужную аудиторию.

— Какие у тебя планы на Mordái и Middlemist Red?

— Я хочу продолжать писать музыку и показывать ее людям в разных частях мира. Меня не волнует популярность. Мне интересно развиваться как музыканту, создавать нечто новое и интересное. Я надеюсь, что мой рост как музыканта удовлетворит мои творческие и экзистенциальные запросы. Я хочу видеть возможности и черпать мотивацию. Надеюсь, наша музыка придется по вкусу московской публике и мы сможем вернуться в Россию, чтобы выступить в других городах страны.

