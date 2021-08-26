Куда идти на Moscow Music Week — 2021

С 1 по 4 сентября в Москве пройдет шоукейс-фестиваль Moscow Music Week — ключевой московский смотр новых отечественных инди-музыкантов. В 2021-м он займет 10 столичных площадок, на которых выступит больше ста групп и музыкантов в жанровом диапазоне от дарк-джаза до деконструированного техно. Уже седьмой год MMW открывает новые имена для профессионалов индустрии и публики и налаживает коммуникацию между игроками музыкальной индустрии на специальной конференции. Главное нововведение этого года — кураторские шоукейсы, где свой взгляд на музыкальную сцену представят эксперты, приглашенные командой фестиваля, — например, музыкальный редактор телешоу «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик или Виктор Ужаков из группы Ploho. Всего в программе фестиваля больше 20 вечерних и ночных шоукейсов, в которых легко запутаться, поэтому мы попросили составить гид по фестивалю программного директора MMW, барабанщицу группы Lucidvox Надю Самодурову.
Мы специально подобрали лайнап открытия так, чтобы оно стало тизером всего фестиваля, калейдоскопом, где можно разглядеть кусочки десятков шоукейсов MMW. Именно здесь выступят единственные иностранные гости фестиваля — венгерская группа Mordái, которая, основываясь на традициях психоделической музыки 60-х — 70-х годов, смешивает в своем творчестве фолк, панк и джаз. Еще в лайнапе Витя Исаев (БЦХ, Монеточка), который впервые выступит со своим сольным проектом, композиторки Алина Петрова и Алина Ануфриенко с оркестром из 20 музыкантов, молодой джаз-проект Kugo-Yeya, питерская вокальная группа, исполняющая песни славянских народов, Pole и московский проект Ankobo + Kaboo, который сплетает племенные мотивы с электроникой и классикой.
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