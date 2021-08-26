Куда идти на Moscow Music Week — 2021

С 1 по 4 сентября в Москве пройдет шоукейс-фестиваль Moscow Music Week — ключевой московский смотр новых отечественных инди-музыкантов. В 2021-м он займет 10 столичных площадок, на которых выступит больше ста групп и музыкантов в жанровом диапазоне от дарк-джаза до деконструированного техно. Уже седьмой год MMW открывает новые имена для профессионалов индустрии и публики и налаживает коммуникацию между игроками музыкальной индустрии на специальной конференции. Главное нововведение этого года — кураторские шоукейсы, где свой взгляд на музыкальную сцену представят эксперты, приглашенные командой фестиваля, — например, музыкальный редактор телешоу «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик или Виктор Ужаков из группы Ploho. Всего в программе фестиваля больше 20 вечерних и ночных шоукейсов, в которых легко запутаться, поэтому мы попросили составить гид по фестивалю программного директора MMW, барабанщицу группы Lucidvox Надю Самодурову.

© Moscow Music Week

1. Открытие Moscow Music WeekAglomerat, 01.09, 19:00

Мы специально подобрали лайнап открытия так, чтобы оно стало тизером всего фестиваля, калейдоскопом, где можно разглядеть кусочки десятков шоукейсов MMW. Именно здесь выступят единственные иностранные гости фестиваля — венгерская группа Mordái, которая, основываясь на традициях психоделической музыки 60-х — 70-х годов, смешивает в своем творчестве фолк, панк и джаз. Еще в лайнапе Витя Исаев (БЦХ, Монеточка), который впервые выступит со своим сольным проектом, композиторки Алина Петрова и Алина Ануфриенко с оркестром из 20 музыкантов, молодой джаз-проект Kugo-Yeya, питерская вокальная группа, исполняющая песни славянских народов, Pole и московский проект Ankobo + Kaboo, который сплетает племенные мотивы с электроникой и классикой.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU