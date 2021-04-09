«Дайте танк (!)». «Слова-паразиты»

Самобытная и необычная русская рок-группа «Дайте танк (!)» спустя полгода после выхода нашумевшего альбома «Человеко-часы» представляет новую работу — анимационный мюзикл «Слова-паразиты», трудиться над которым лидер коллектива Дмитрий Мозжухин начал еще в 2016 году. По замыслу Дмитрия, «12-минутная песня, состоящая из 1329 слов» повествует о том, что могло бы произойти, если бы звери, птицы и рыбы, часто поющие и разговаривающие в детских сказках и мультфильмах, вдруг действительно заговорили. Текст и музыку написал сам Мозжухин, он же исполнил все роли, а над анимацией трудилась команда независимых художников под руководством Алексея Ермолаева. Накануне премьеры лидер «Дайте танк (!)» ответил на несколько вопросов COLTA.RU о новом релизе.

— По сюжету обитатели самого обычного леса в один момент наделяются даром речи, в результате чего их жизнь превращается в хаос и сумятицу. Действительно ли все проблемы от ума?

— Я часто об этом думаю и прихожу к выводу, что все людские преимущества и недостатки взаимосвязаны. То есть способность обмениваться мыслями, держать дрель и сострадать ближнему идет в комплекте со склонностью к рефлексии и психическим расстройствам. Тот же медведь в равной степени свободен от комплекса неполноценности и рисования гуашью. А человеческая депрессия — побочный эффект человеческого вдохновения. Чем больше мы склоняем маятник в удобную нам сторону, тем сильнее он качнется обратно. И наоборот: пытаясь ограничить эти колебания, мы одновременно теряем чувствительность к бытовым неурядицам и красоте окружающего мира. Поэтому любой моральный и физический дискомфорт я стараюсь воспринимать как членский взнос в этом клубе.

Депрессия — побочный эффект вдохновения.

— Ты сыграл на всех инструментах, а что с вокально-речитативными партиями — мне показалось, что не обошлось без сторонней помощи?

— Все голоса в записи принадлежат мне. Я рад, что тебе померещились чужие, — значит, я неплохо справился с задачей. В детстве я был ошеломлен, когда узнал, что Трубадура и Атаманшу в «Бременских музыкантах» озвучивал один и тот же Олег Анофриев. Изначально я действительно собирался привлекать других участников. Даже предлагал им написать свои тексты. Но пока ждал и сомневался — успел сделать все сам и влюбиться в рабочую версию. Надо признаться, что попытка организовать фит — самая напряженная для меня ситуация. Я привык контролировать каждую мелочь и в ходе командной работы разрываюсь между нездоровым перфекционизмом и чувством вины за свои замечания.

— Были ли какие-то ориентиры? Может, другие мюзиклы?

— Главным ориентиром было то, что ничего похожего в нашем контексте я не видел. Если говорить об источниках вдохновения — их много, и они накладывались друг на друга причудливыми слоями. Например, театрализованные переходы со сменой тональности между ариями косвенно связаны с эпизодом «South Park» «Безопасное пространство» — мне понравился момент со злодейским появлением Реальности. Само решение замахнуться на абсолютно чужеродный жанр не обошлось без влияния «Копов в огне» — я был впечатлен этим шоу на долгие годы. С точки зрения текста яркими маяками всегда были Александр Ситников и Михаил Феничев, наглядно показавшие, что в речитатив можно уместить любое количество слов на любую тему. Кстати, последнему я тоже предлагал поучаствовать. Он отказался, сославшись на нехватку времени, но похвалил мой материал и мою читку — этот комплимент греет меня до сих пор.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.