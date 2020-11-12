«Черный государь» и припевы для народа

В 2010 году казанский музыкант Митя Бурмистров делал битбокс под псевдонимом Masta Mic, записывал видеоролики с вокальным драм-н-бейсом, сидя у себя на кухне, и был звездой YouTube с миллионами просмотров. Поездив с гастролями по России и побывав на чемпионате Европы по битбоксу, Бурмистров прошел курсы повышения квалификации в международных образовательных программах OneBeat и Red Bull Music Academy и стал под именем MITYA делать совсем другую музыку — психоделический англоязычный инди-поп, который можно представить в одном плей-листе с MGMT и Ариэлем Пинком.

Теперь у деятельного Бурмистрова новый проект — группа «Черный государь», в которой он пытается написать лучшую в мире русскую рок-песню: получается что-то среднее между «Чайфом» и «СерьГой», но на новый лад. На этой неделе выходит дебютный альбом проекта «Родной», и, пользуясь поводом, Глеб Лисичкин обсудил с Митей Бурмистровым, почему он ударился в почвенничество и забросил YouTube-канал с 230 тысячами подписчиков.

— Как появилась группа «Черный государь»?

— У меня всю жизнь был канал-отдушина «О мальчики», я снимаю и выкладываю туда всякие ситкомы про Самару или рекламу расторопши, снятую с друзьями. «Черный государь» начался ровно 9 октября 2016 года (сейчас посмотрел дату видео). В меня в тот день вселились бесы — я только закончил работу над своим этнографическим сериалом и альбомом для MITYA. Хотелось наконец отдыха и шалостей!

Я позвал в гости Артурку Джерка, и как-то резко появилось острое желание сделать лучшую в мире русскую рок-песню. Мы написали по строчке главные слова, резонирующие с душою русскою, нашли кожаный плащ и с ходу записали лайв-видео на «Черного ворона», в которое я добавил фрагменты из репортажа с говорящим вороном Карлушей. Назвались «Черный государь» и были таковы!

О группе мы изредка вспоминали раз в год, выдавая по мини-песне с клипом, пока нас всерьез не позвали выступить на фестивале у Речпорта под открытым небом между шашлычкой и берегом Казанки. К гигу мы подошли ответственно: подготовили получасовой спектакль, подобрали костюмы, менялись инструментами, пели хором с толпой, и я проливал много вина на айфон, с которого пускал подложкой барабаны в некоторых песнях.

Потом опять настало затишье, потом фестиваль, корпоратив со стриптизершей на сцене, с которой разные директора ели суши, снова затишье, и наконец год назад мы опомнились и решили, что надо скорее писать альбом.

© «Черный Государь»

— А если в двух словах — что ты делал до группы «Черный государь»?

— Я был простым школьным учителем труда под Брянском... Шутка! Можно сказать, что особо и нет периода до группы «ЧГ».

«Черный государь» всегда незаметно существовал параллельно с главным проектом MITYA, пока не набрал критическую массу и не случилось то, что случилось: первый альбом, 10 караоке-клипов, выступление на «Давай поженимся». И все за одну неделю! Так что группа по факту только-только вылупляется.

— Прости, а что за мероприятие со стриптизершей и суши?

— Был какой-то мощный съезд главных людей больших компаний российских, 25-й этаж, панорамный вид на центр, роскошный фуршет, часть которого расположилась на теле талантливой танцовщицы. Там же я устраивал стрит-студию (запись треков на ходу с людьми, которые проходят мимо, — идея почерпнута из опыта резиденции One Beat в Штатах), и там же выступала третий раз в жизни группа «Черный государь». Мы еще были в той эре, когда вместо драм-машины я сам садился за барабаны и одновременно пел и играл, промахиваясь по тарелкам. Отмечу, что от совмещения процессов ни один из них особо не выигрывал! Но бомонд после разинутых ртов на первой песне быстро обмяк, и «Черного ворона» мы уже базлали хором и с душой.

«Черный государь» — «Мы уже влюблены»

— Кто помимо тебя участвует в группе «Черный государь»?

— Нас в команде четверо. Артур Джерк из группы jerk. На лайвах присоединяется Айдар Гайнуллин, басист группы Harajiev Smokes Virginia, автор проекта AIIID. А за нашу чарующую красоту (от обложек релизов до нашего внешнего вида) отвечает художница и музыкантка Лия Сафина — liyolei.

— Ты многие годы был, кажется, сознательным артистом-одиночкой — тяжело было начать работать в группе?

— Мне до сих пор легче записать и свести весь альбом самому или смонтировать полностью клип. Но я всегда открыт к взаимодействию с другими людьми, если они горят, выкладываются на полную и кайфуют от процесса.

Игра в группе — это ценный опыт, который сделал меня свободнее! Только в «Черном государе» я освоил навык творческого пинг-понга; теперь я с легкостью уважаю и лелею чужие решения и в награду получаю такие песни, которые в одиночку никогда бы не создал.

Ну и выступать со своей семьей на сцене и за кулисами — это такое греющее ощущение!

Резко появилось острое желание сделать лучшую в мире русскую рок-песню.

— Что является движущей эмоцией в музыке «ЧГ»? Ирония, стеб, ностальгия или что-то еще?

— Все меняется. Я часто начинаю что-то создавать как ответную реакцию на явление, которое не понимаю. Например, первый трек моего проекта Acid Minerale «USPEH 2000» был реакцией на эйсид и техно-музыку, фанатом которой я стал только после того, как сам с ней выступил и небывало кайфанул.

С «ЧГ» получилось так же — мы написали трек «Киану Ривз» и сняли клип за один вечер, бурно отреагировав на засилье однотипного постпанка в любимых музыкальных пабликах страны. Но судьба любой работы после релиза непредсказуема. Народ приятно воспринял оду татуировке на ноге с лицом актера, да и мы, каждый раз исполняя «Киану» на сцене, переносимся в энергичный, завораживающий мир. А ведь изначально хотелось просто пошалить!

Я осознал, что в этих песнях можно писать совершенно другие картины, до которых я не дохожу в других проектах. Если MITYA — это больше про душевные переживания, рассуждения о жизни, смерти и любви, то «ЧГ» — про бытовые, мелкие воплощения этих же огромных чувств и понятий.

Я рад, когда припев может сплотить народ и заставить на концерте подпевать «ооо-у-ооо любовь и вино-о-о-о-о» и 15-летнюю девочку, и усатого охранника у сцены. Если и начиналось все как стеб, то сейчас «ЧГ» существует, чтобы воспевать все человеческое и освещать бугристую российскую жизнь.

«Черный государь» — «Киану Ривз»

— Как ты относишься к «новой русской волне»?

— Отлично отношусь: никого почти не слушаю. Но иногда бегло ознакомляюсь. Я уверен, что большинство современных артистов — отличные ребята, пообщаешься и скажешь: «Крутые мужики/девчонки!»

В артисте меня всегда привлекала личность, история, а не принадлежность к определенному стилю. Ну и музыка, конечно, должна сердце щемить!

Русскоязычных артистов, которых я слушаю, можно на руках пересчитать, я всегда легче влюблялся в зарубежную музыку. Из-за этого тоже возник интерес к созданию русского рок-проекта.

MITYA — «Close My Eyes»

— У тебя вообще есть какие-то воспоминания или переживания, связанные с русским роком?

— Конечно! Мама всегда любила «ДДТ», «Агату Кристи»; помню, я лет в 12 ехал в лагерь на автобусе и всю дорогу пел «Метель» и остальные песни про дождь и осень от Шевчука, чтобы социализироваться, заявить о себе и найти друзей. С братом старшим гулял по острову за Казанью летом и постоянно напевал: «Видишь, там на горе-е-е-е возвышается крест...» Все это казалось очень взрослым, сильным, крутым. И мелодии были острыми и горячими, поэтому и западали в душу.

А о группе «Чайф» я помню только дурацкое газетное интервью, где их спрашивают: «А почему “Чайф”?» А они в ответ: «Потому что чай — это кайф». Ну и клип с паровозом, который крутили в компании со всякими Чижами и «Металликами» зимними вечерами на телеканале «Эфир».

MITYA — «Island» (Official 360 Video)

— Ты начал свою карьеру как битбоксер, потом ушел в психоделию, начал танцевальный проект Acid Minerale, а теперь играешь на поляне русского рока. Где ты чувствуешь себя комфортнее?

— Я очень рад, что проживаю несколько музыкальных жизней одновременно. Могу окунуться в душевное творчество, плакать, радоваться и перемещаться по космосам вместе с MITYA, могу вместе с двумя мужиками в париках орать песни про сардины, а могу в перчатке с надписью «техно» сбацать бешеный часовой сет из прямой кислотной бочки. Все три проекта дарят разные ощущения, требуют разных навыков и тянут развиваться друг друга. Помню, что после первого выступления Acid Minerale я был страшно возбужден — я никогда не чувствовал такой бешеной шаманской энергии на сцене, тем более от своей музыки. И захотелось моментально добавить больше танцев в MITYA. Так же, например, почувствовав крутизну живого состава в одном проекте, хочется добавить ее в другой, где выступаешь с семплером. Так что комфорта я пока, слава богам, не чувствую, а чувствую постоянное желание что-то усовершенствовать.

— Как ты пришел от идеи завоевания интернета к этой почвеннической истории?

— У меня не было цели завоевать интернет. Я просто хочу быть услышанным и найти тех, кого будут заряжать мои творения. И надеюсь, что таких людей будут МИЛЛИАРДЫ!!! Ну или тысяч сто :). А то, что с космополитичного психоделик-попа я переключился на русский рок на время, — да так же просто веселее жить!

— Ты занялся YouTube на самой ранней заре этого сервиса — но та волна популярности сошла на нет. Что ты испытываешь по этому поводу? Завидуешь ли ты Моргенштерну?

— Круто, что это было! Круто, если что-то подобное повторится. Это очень сильный наркотик — чувство, когда ты выложил ролик, обновил через пару минут страницу, а там уже тыщ сорок просмотров и всем нравится все, что ты делаешь. Но я не был готов к такому и не имел особых планов, что с этой силой делать. Так что, заскучав в битбоксе, я спокойно начал создавать себя музыкально нового. Писать музыку и песни, уже подсознательно зная, что надо просто продолжать фигачить свое любимое дело и в один день может повезти.

А Моргенштерну я не очень завидую, наверняка его слава — тяжкая ноша! Отвечу словами бабушки у хлебного магазина на площади Свободы: «Ну, молодец! Двигайся дальше!»

© «Черный Государь»

— Чувствуешь ли ты себя как Гагарин, вернувшийся из всемирной индустрии на родную землю?

— Я так себя чувствовал в 2012 году, когда вернулся с фестиваля YouFest из Мадрида в Казань. Благодаря YouTube-успехам я выступал на одном фестивале с Underworld, Diplo, Battles и даже Риком Эстли :))). Там же я пару дней джемил в редбулловской студии со своим кумиром Реджи Уотсом — был на небесах от счастья.

Но, кстати, о всемирной индустрии: совсем недавно я забросил старый канал Маста Майка с 230 с лишним тысячами подписчиков и завел три новых (для каждого проекта), чтобы начать игру сначала. И счастлив! Если продолжать делать то, от чего ты больше не кайфуешь, то в космос вернуться не получится.

— О каком нереализованном проекте ты (до сих пор) сожалеешь?

— Из упущенных — о совместке с Kelela: она написала мне на SoundCloud году в 2012-м, а я тогда не знал о музыке и ее создании вообще ничего, только делал звук вертолетика ртом. И зря я не выпустил примерно тогда же татарский рэп-проект «Мулла Малай» с песнями про «беренге» (картошку). Есть пара проектов, до которых еще руки не дошли, — в частности, это шансон-проект «Лариса Голубь», который года три уже томится и ждет своего часа. Еще я периодически ищу свою дорогу в рэп-мир, но, к счастью, пока не нахожу :). Самое главное, что я хочу быстрее выпустить, — это два первых полноформатных альбома MITYA, я некоторые песни написал для него уже году в 2014-м. А потом опять пойду по протоптанному маршруту: альбом Acid Minerale, альбом «ЧГ», альбом MITYA.

— Что вообще сейчас происходит в музыкальной жизни Казани?

— Лучше всего об этом расскажет телеграм-канал «Казанализация». Вообще много всего! Прекрасный город, прекрасные люди. В прошлый Новый год мы собрались с друзьями-музыкантами, записали благотворительный сборник, сняли на него теплый фильм и сыграли концерт в «Соли». Может, повторим в этом году. Вообще очень соскучился по офлайн-концертам. У меня отменился первый тур по России и Европе за неделю до карантина, пришлось выплескивать энергию в стримах. Но по людям соскучился, сигануть бы прямо щас потным в толпу!





Альбом группы «Черный государь» доступен на всех платформах.

13 ноября «Черный государь» даст онлайн-караоке-концерт на Twitch и YouTube.

28 ноября «Черный государь» даст онлайн-концерт в казанском клубе Werk.

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