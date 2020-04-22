«Базар» и лингва франка

«Базар» записывает нетипичный рэп на русском языке. Хип-хоп-дуэт, состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева, демонстрирует объемный вокабуляр и мастерство подбора слова, хороший музыкальный вкус и большую любовь к этномузыке — особенно восточной. Музыку делают сами, используя этнические инструменты. Не покупают биты в библиотеках и у гострайтеров.

Дебютный альбом дуэта удачно назван: на нем, соединяя с хип-хоповым битом южноамериканские, балканские, цыганские, ближневосточные и блюзовые мотивы, Дмитрий Милаев и Дмитрий Неустроев ищут «лингва франка» сегодняшнего дня, объединяющий жителей большого города, — им вполне могут стать панглобалистские песни о любви к женщине и к музыке в духе тех, что записывает «Базар».

Дальше они сами расскажут о себе и своих песнях.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10220042'>Лингва франка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6305508'>БАЗАР</a> на Яндекс.Музыке

О том, как появился «Базар»

Нас зовут Дмитрий Александрович Милаев (молодой, красивый, 24 года, родился в Магнитогорске, в Москве семь лет) и Дмитрий Дмитриевич Неустроев (бородатый, красивый, 28 лет, родился в Иркутске, в Москве 18 лет). Мы познакомились пять лет назад в джаз-клубе Алексея Козлова, работали барменом и официантом. Подружились. Оба увлекались музыкой, играли на гитарах и писали музыку в никуда. В какой-то момент, когда Дмитрий Александрович несколько освоил программу для написания музыки, стали пробовать писать треки. В 2017 году Дмитрий Дмитриевич познакомился с Александром Огородниковым, которому не хватало русскоязычного материала. Тогда мы решили написать для него EP. К слову, на тот момент у нас исполнительских амбиций не было вовсе. Летом того же года EP был готов. Дмитрий Александрович написал большую часть аранжировок. Тогда мы сработались и чуть не продали одну из песен за тысячу долларов. Сделка сорвалась в последний момент. Но мы уже решили, что будем зарабатывать музыкой. У нас был план: писать хип-хоп-треки и продавать их. Разумеется, до этого мы и не надеялись зарабатывать деньги музыкальным ремеслом. Как выяснилось позже, правильно делали, что не надеялись. Но было поздно. Мы возомнили, что все получится, надо просто много писать и обзаводиться связями в индустрии. Связей этих, кстати, как не было, так и нет, да и ни одной песни мы, конечно, не продали. Но решение стать профессиональными музыкантами уже было принято, и все свободное время мы стали посвящать музыке.

Хип-хоп без живых инструментов не привлекал никого из нас.

О том, как дуэт делает музыку

Дмитрий Александрович писал биты и читал рэп, Дмитрий Дмитриевич писал тексты и иногда пел. (Ничего не поменялось.) Живые инструменты прописывали оба. Тогда, как и сейчас, порой использовали сэмплы, порой играли сами на разных гитарах, этнических дудках и т.д. Хип-хоп без живых инструментов не привлекал никого из нас. Музыка вся наша, с битмейкерами не сотрудничали.

Музыка разных этносов привлекает нас благодаря ее «красочности», выразительности. Хочется писать в разных настроениях. Кто-то сказал, что музыка — самый простой и дешевый способ путешествовать. В принципе, похоже на правду.

О музыкантах, повлиявших на «Базар»

Их много. Пусть будут Beatles, Pink Floyd, Энрике Моренте, Тигран Амасян, Сезария Эвора, Ясмин Леви, Марк Нопфлер.





О сравнениях со Скриптонитом

Сравнения, кажется, вообще никому не нравятся, однако Скриптонита любим оба. Сознательно его никогда не копировали. Где-то схожесть, наверное, и правда есть.





О дебютном альбоме

В «Лингва франка» воплотились некоторые из давнишних идей. Как мы уже говорили, музыку хочется делать разнообразной, красочной, самобытной. Хип-хоп в этом смысле дает больше свободы, чем любой другой жанр, как это ни странно. Ни один бэнд не станет играть все на свете жанры (мы таких не знаем). В хип-хопе — почему нет? Были бы инструменты, сэмплы и желание экспериментировать с живыми звуками.





Альбом «Лингва франка» на стриминговых сервисах

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU