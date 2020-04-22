«Базар» и лингва франка

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«Базар» записывает нетипичный рэп на русском языке. Хип-хоп-дуэт, состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева, демонстрирует объемный вокабуляр и мастерство подбора слова, хороший музыкальный вкус и большую любовь к этномузыке — особенно восточной. Музыку делают сами, используя этнические инструменты. Не покупают биты в библиотеках и у гострайтеров.
Дебютный альбом дуэта удачно назван: на нем, соединяя с хип-хоповым битом южноамериканские, балканские, цыганские, ближневосточные и блюзовые мотивы, Дмитрий Милаев и Дмитрий Неустроев ищут «лингва франка» сегодняшнего дня, объединяющий жителей большого города, — им вполне могут стать панглобалистские песни о любви к женщине и к музыке в духе тех, что записывает «Базар».
Дальше они сами расскажут о себе и своих песнях.
Нас зовут Дмитрий Александрович Милаев (молодой, красивый, 24 года, родился в Магнитогорске, в Москве семь лет) и Дмитрий Дмитриевич Неустроев (бородатый, красивый, 28 лет, родился в Иркутске, в Москве 18 лет). Мы познакомились пять лет назад в джаз-клубе Алексея Козлова, работали барменом и официантом. Подружились. Оба увлекались музыкой, играли на гитарах и писали музыку в никуда. В какой-то момент, когда Дмитрий Александрович несколько освоил программу для написания музыки, стали пробовать писать треки. В 2017 году Дмитрий Дмитриевич познакомился с Александром Огородниковым, которому не хватало русскоязычного материала. Тогда мы решили написать для него EP. К слову, на тот момент у нас исполнительских амбиций не было вовсе. Летом того же года EP был готов. Дмитрий Александрович написал большую часть аранжировок. Тогда мы сработались и чуть не продали одну из песен за тысячу долларов. Сделка сорвалась в последний момент. Но мы уже решили, что будем зарабатывать музыкой. У нас был план: писать хип-хоп-треки и продавать их. Разумеется, до этого мы и не надеялись зарабатывать деньги музыкальным ремеслом. Как выяснилось позже, правильно делали, что не надеялись. Но было поздно. Мы возомнили, что все получится, надо просто много писать и обзаводиться связями в индустрии. Связей этих, кстати, как не было, так и нет, да и ни одной песни мы, конечно, не продали. Но решение стать профессиональными музыкантами уже было принято, и все свободное время мы стали посвящать музыке.
Хип-хоп без живых инструментов не привлекал никого из нас.
Дмитрий Александрович писал биты и читал рэп, Дмитрий Дмитриевич писал тексты и иногда пел. (Ничего не поменялось.) Живые инструменты прописывали оба. Тогда, как и сейчас, порой использовали сэмплы, порой играли сами на разных гитарах, этнических дудках и т.д. Хип-хоп без живых инструментов не привлекал никого из нас. Музыка вся наша, с битмейкерами не сотрудничали.
Музыка разных этносов привлекает нас благодаря ее «красочности», выразительности. Хочется писать в разных настроениях. Кто-то сказал, что музыка — самый простой и дешевый способ путешествовать. В принципе, похоже на правду.
Их много. Пусть будут Beatles, Pink Floyd, Энрике Моренте, Тигран Амасян, Сезария Эвора, Ясмин Леви, Марк Нопфлер.
Сравнения, кажется, вообще никому не нравятся, однако Скриптонита любим оба. Сознательно его никогда не копировали. Где-то схожесть, наверное, и правда есть.
В «Лингва франка» воплотились некоторые из давнишних идей. Как мы уже говорили, музыку хочется делать разнообразной, красочной, самобытной. Хип-хоп в этом смысле дает больше свободы, чем любой другой жанр, как это ни странно. Ни один бэнд не станет играть все на свете жанры (мы таких не знаем). В хип-хопе — почему нет? Были бы инструменты, сэмплы и желание экспериментировать с живыми звуками.
Альбом «Лингва франка» на стриминговых сервисах
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