 
1 апреля 2019Медиа
19590

Свет и тень звенят в апреле

Главные сериалы месяца

текст: Иван Кислый
1 из 5
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture
    «Сумеречная зона» / «The Twilight Zone»1 апреля, CBS All Access

    Стриминговый сервис CBS All Access возрождает «The Twilight Zone», классическое черно-белое шоу середины ХХ века, без которого на ТВ не было бы ни «Black Mirror», ни «The X-Files». Его эпизоды были сняты в разных жанрах — от хоррора до фантастики, но так или иначе все были о сверхъестественном. Сериал воскрешали уже дважды с переменным успехом: если в 1985 году среди сценаристов перезагрузки были блестящие писатели Рэй Брэдбери и Джордж Р.Р. Мартин, то имена авторов ремейка 2002 года лучше не знать или забыть навсегда. В 2019-м за дело взялся режиссер Джордан Пил, лауреат премии «Оскар» за сценарий хоррора «Прочь». Он продюсирует шоу, а также выступает в роли ведущего. «The Twilight Zone» снят по принципу антологии, в каждой серии заняты новые актеры, среди которых Эллисон Толман, блеснувшая в первом сезоне «Fargo», Рей Сихорн («Better Call Saul»), Джон Чо («Колумбус») и Грег Киннир, номинированный на «Оскар» за роль в трагикомедии «Лучше не бывает». Сериал стартует двухчасовой премьерой, остальные эпизоды будут выходить еженедельно.

facebooktwitterвконтакте
Комментарии
Новое в разделе «Медиа»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
Голос люксКино
Голос люкс 

Почему вы слышали Скотта Уокера, даже если не слышали о нем

29 марта 201930860
Без истерикиТеатр
Без истерики 

«Преступление и наказание» Константина Богомолова в «Приюте комедианта»

29 марта 201934050