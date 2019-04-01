Свет и тень звенят в апреле

«Сумеречная зона» / «The Twilight Zone»1 апреля, CBS All Access

Стриминговый сервис CBS All Access возрождает «The Twilight Zone», классическое черно-белое шоу середины ХХ века, без которого на ТВ не было бы ни «Black Mirror», ни «The X-Files». Его эпизоды были сняты в разных жанрах — от хоррора до фантастики, но так или иначе все были о сверхъестественном. Сериал воскрешали уже дважды с переменным успехом: если в 1985 году среди сценаристов перезагрузки были блестящие писатели Рэй Брэдбери и Джордж Р.Р. Мартин, то имена авторов ремейка 2002 года лучше не знать или забыть навсегда. В 2019-м за дело взялся режиссер Джордан Пил, лауреат премии «Оскар» за сценарий хоррора «Прочь». Он продюсирует шоу, а также выступает в роли ведущего. «The Twilight Zone» снят по принципу антологии, в каждой серии заняты новые актеры, среди которых Эллисон Толман, блеснувшая в первом сезоне «Fargo», Рей Сихорн («Better Call Saul»), Джон Чо («Колумбус») и Грег Киннир, номинированный на «Оскар» за роль в трагикомедии «Лучше не бывает». Сериал стартует двухчасовой премьерой, остальные эпизоды будут выходить еженедельно.