«Наш выбор — беседовать с планетами и нефтяными океанами»

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Цифровой океан

4 ноября в театре «Практика» пройдет премьера спектакля «Solaris» в постановке лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Мелкина. Спектакль, вдохновленный культовым фильмом Андрея Тарковского и посвященный будущему человечества и замене людей цифровыми фантомами, — только одна часть сложного мультимедийного проекта. В него вошли также первая музейная выставка новой арт-группы «ППСС» (Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски) «Музей подсознания Москвы» с порталами в дополненную реальность и инсталляция, созданная нейросетью на основе текстов романа Станислава Лема и сценария к фильму «Солярис».

Команда проекта рассказала COLTA.RU, какое именно влияние на них оказал фильм Тарковского и почему он сохранил свое значение для современной интерпретации.

© Театр «Практика»

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