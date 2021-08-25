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Полифонические и мультиспектральные искусства

Intervals: как устроен первый нижегородский медиафестиваль. Ксюша Чеховская и Иван Нефёдкин — о цифровой материи, NFT и новом экспозиционном языке

 
Detailed_pictureАлекс ле Гийю. Ingenuous. 2021© Intervals

На излете постпандемического лета в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2021. COLTA.RU стала свидетелем профессионального диалога между куратором Intervals Ксюшей Чеховской и основателем международной студии Radugadesign Иваном Нефёдкиным — о тренде на NFT и экспозиции медиаарта в новых реалиях.

Иван Нефёдкин: Radugadesign принимает участие в фестивалях по всему миру, и Intervals занимает в нашем списке важную позицию. Ксюша, как куратор фестиваля медиаискусства — поделись: в чем ты видишь его основную задачу?

Ксюша Чеховская: Медиафестивали — это хорошая возможность показать медиаискусство на широкую аудиторию. Они проходят в городском пространстве, как правило, в открытом формате и бесплатно (либо за символическую цену). В итоге городские жители, которые до этого не интересовались медиаискусством, приходят смотреть на инсталляции, у них появляется насмотренность, они начинают разбираться в технологиях. Например, в 2017 году все называли наши инсталляции «лазерным шоу». Сейчас люди уже разбираются, что такое мэппинг, где работает лазер, где работает экран, где есть интерактив; так или иначе — у них уже складывается понимание. Для профессионалов индустрии фестиваль тоже интересен: художники, студии и ивент-агентства приезжают посмотреть, как работают технологии в реальной жизни, и потом применяют их в ивентах или рекламных кампаниях.

© Intervals

Иван: Почему ты занимаешься Intervals?

Ксюша: Я верю, что такой фестиваль необходим в России. Медиафестивали — распространенный формат в Европе, и, когда появилась идея Intervals, мы решили, что это будет не просто фестиваль света или мэппинга, а фестиваль — проводник в медиаискусство в разных его ипостасях. Хотелось найти такое место проведения, чтобы было удобно делать выставочную программу в формате городской прогулки. Нижний Новгород идеально для этого подходит — он близко находится к крупным городам, и это не настолько сложная локация, как Москва. В Нижнем все в шаговой доступности.

Но у меня встречный вопрос. Зачем коммерческие студии участвуют в фестивалях?

Иван: Мы считаем себя в душе художниками — не всегда всем двигают деньги. Среди дизайнерских задач обязательно должно быть место для выхода творческого потенциала. Плюс творчество, конечно, морально разгружает команду — мы делаем что-то без брифа, мы создаем его вместе. Такие проекты дают больше возможностей рассказывать о нас людям как о студии, о творческих единицах.

Иван НефёдкинИван Нефёдкин© Из личного архива Ивана Нефёдкина

Ксюша: Студии всегда участвуют в фестивалях с теми работами, которые им интересно создавать, поэтому получается качественно, и люди понимают, что круче всего может делать эта студия. Я сама нередко обращаюсь к знакомым художникам, и, если идея нам понравится, мы ее реализуем. Собственно, со спецпроектом Radugadesign получилось именно так.

Иван: Да, на фестивале мы представим 40-минутное аудиовизуальное шоу «7», в котором расскажем о взаимодействии цвета, света и звука, а также о влиянии такого синтеза на человеческий опыт. Зрители станут свидетелями полифонического мультиспектрального AV-перформанса, реализованного на семи 12-метровых колоннах в мультимедиа-арт-пространстве «ЦЕХ*».

Ксюша ЧеховскаяКсюша Чеховская© Из личного архива Ксюши Чеховской

Ксюша: Медиахудожники — по сути, обычные художники, просто их инструмент — это новые технологии. Сегодня мы видим, что без технологий в искусстве уже не обойтись, их используют даже стрит-артисты. Например, Андрей Бергер, с которым мы сделали работу на нашем фестивале в 2019 году. Тогда совместно со студией dreamlaser был создан мэппинг на его мурал на элеваторах Мукомольного завода. Андрей сотрудничает и с другими диджитал-художниками — например, с Сергеем Лободиным: вместе они создают дополненную реальность к его работам на фасадах зданий.

Работа Андрея Бергера на Intervals-2019Работа Андрея Бергера на Intervals-2019© Intervals

Иван: Я согласен, что технологии — просто инструмент, инструмент времени, и, конечно, чем технологичнее будет общество и чем больше мы будем развиваться в этом направлении, тем больше будет инструментов, с которыми смогут работать творческие умы. Вокруг нас меняется мир, и неизбежно будет меняться искусство. Медиаискусство, очевидно, про технологичное искусство. У него есть свои тренды, что-то появляется, а потом теряет актуальность. Можно вспомнить голографические вентиляторы, которые обычно стоят где-то в торговых центрах и не ассоциируются с искусством, а студия Tundra применила это оборудование как интересный художественный инструмент. Главное — подход и варианты использования технологии. Зачастую это комбинаторика различных средств и художественного видения.

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Публикация от TUNDRA (@wearetundra)

Мне лично не нравится политизированное искусство. Если стрит-арт часто используется как глас народа и рупор актуальных проблем, то media art больше про форму, про абстракции. Он больше про погружение, про новые ощущения, новые миры, которые создаются в размерах пространств и объединяют архитектуру и звук, находясь в которых, зритель переживает некий опыт.

Ксюша: Я лично тоже не вспомню много кейсов из сферы медиаискусства, в которых присутствуют активизм и политические высказывания. Но, например, у художника Aizek есть инсталляция «Analysis», где он использовал данные big data о заболеваниях COVID-19. Это красивая инсталляция, основанная на очень печальной статистике.

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Публикация от Misha Anoshenko (@aizek.live)

Иван: В прошлом году во время обостренной ситуации на фоне пандемии на Таймс-сквер в Нью-Йорке были представлены работы на эту тему. Еще мне запомнилось участие Radugadesign в международной акции солидарности «One World. One Heart», организованной фестивалем iMapp Bucharest. 46 студий и медиахудожников со всего мира представили мэппинги в форме сердца. Трансляция акции прошла на пяти континентах в девяти городах. Наши коллеги из Бухареста, например, представили мэппинг на одном из самых масштабных зданий Европы — Дворце парламента.

Ксюша: Формы медиаарта бесконечно широки: это новые медиа, все, что связано со светом, звуком, цифровыми изображениями, — все, что можно использовать как ретранслятор контента. Это могут быть кинетические механизмы, VR- и AR-технологии или проекты, созданные в диджитале.

Иван: Термин «гезамткунстверк», означающий синтез различных типов искусств в одном произведении, возник еще в 1882 году. Этот принцип как раз можно отнести и к некоторым формам медиаискусства. Все соединяется, и ты оказываешься внутри. Когда зритель пришел, например, на концерт или фильм, там превалирует что-то одно, а здесь — все вместе.

© Intervals

Ксюша: Как определить, что перед вами: медиаискусство или нет? Подскажут насмотренность и знание того, что это не объект, который создан по известному референсу, а авторская идея. Дело в том, что искусство как раз создается не по брифу, а по инициативе создателя.

Иван: Мне близко определение «когда замысел автора не решает чью-то задачу». Дизайн решает задачу бизнеса, а искусство — нет. Безусловно, искусство решает ряд задач, но они не поставлены другим человеком.

Ксюша: Бывает, что бренд существует как спонсор инсталляции художника, и тогда получается коллаборация, но тем не менее художник свободен в высказывании, а бренд просто финансирует его идею.

© Intervals

Меня как куратора часто спрашивают, будут ли пользоваться популярностью NFT- или криптоарт-выставки. Тут встает вопрос — будет ли это интересно зрителям фестиваля, когда человек приходит и видит работы, которые он мог бы посмотреть просто на экране компьютера и получить такие же эмоции. Я думаю, что NFT — это просто другой жанр, несмотря на похожие инструменты. NFT бы больше подошел в качестве ярмарки или выставки, где можно приобрести картины, а медиафестиваль — это немного другой формат, где нет смысла делать инсталляции под NFT. Но так как хайп вокруг NFT не угасает, важно рассказать зрителю, что это такое. Даже в контексте Intervals мы аккуратно к этому подходим. Так, один из участников медиавыставки, бюро Pitch, проводит сейчас open call на создание NFT-видеомэппинга. Команда Radugadesign и проект Generative Gallery в каком-то смысле тоже NFT, потому что зрители увидят заранее собранные работы медиахудожников на экранах Гербового зала Нижегородской ярмарки.

Франсуа Кевийон. Meteores. Работа из проекта Generative GalleryФрансуа Кевийон. Meteores. Работа из проекта Generative Gallery© Intervals

Иван: NFT — это технология, что дала толчок алчной гонке за созданием творчества, которое должно продаться. Есть вариации классического искусства, которое продается, а есть что-то настолько гениальное, что никогда не купят. Перформансы никогда не продавались, а NFT может дать такую возможность. Никто не знал, как продавать цифровое искусство, а сейчас появился инструмент, что спровоцировало много продаж. Появились дизайнеры, начавшие делать незатейливые работы, которых сейчас оказалось слишком много, чтобы в них разобраться. Нужно просто понимать разницу.

Ксюша: В рамках NFT не просто важно сделать что-то классное. Хорошо продаются те ребята, у которых есть какой-то вес в сообществе. На медиафестивалях этот вес и создается, фестивали «выращивают» звезд медиаискусства, которые впоследствии могут быть успешными уже и в NFT.

Иван: Да, это понятный процесс. Художники растут вместе с галереями, продаются, выставляются на международных ярмарках, коллекции художников закупаются фондами и так далее. Так и растут имя художника и имя институций, которые его поддерживают и заинтересованы в коммерческом успехе.

Ксюша: Еще интересно наблюдать, как интегрируется NFT в такие фестивали, как наш. Специально для Intervals вместе с маркетплейсом цифровой одежды Replicant.Fashion мы выпустили коллекцию диджитал-мерча. Получилось три цифровых лука, которые можно приобрести и стать носителем виртуального образа. Диджитал-мода сейчас развивается невероятно активно, а еще это направление близко фестивалю медиаарта, поэтому все сошлось.

Daniel Rossa. Работа из проекта Generative GalleryDaniel Rossa. Работа из проекта Generative Gallery© Intervals

Практика покупки и увековечивания цифровых работ существовала еще до NFT. В одном из разговоров медиахудожник ::vtol:: (Дмитрий Морозов) рассказал, что в договорах с музеями у него прописана схема взаимодействия с каждым объектом: как действовать, если что-то сломается, как обслуживать работы и остальные условия.

Иван: Часто купленные коллекционерами картины хранятся в совершенно неожиданных местах. Например, посреди таможенной зоны в целях экономии налогов, а обладатель даже не видит их и использует как инвестиции. С NFT схожая ситуация: картина не представлена в конкретном месте, она просто находится в облаке. Если ты дорожишь своим аккаунтом в Инстаграме, то уже взаимодействуешь с тем, чего в реальности не существует. Как машина в компьютерной игре. Доступ к трансляции медиаарта увеличивается ежедневно, экраны повсюду — пройдет время, и появится еще больше интеграций в нашу жизнь. Как пример — готовые решения от Samsung, Infinite Objects или Framed, где можно купить рамку и легко подгружать в нее купленные работы.

Ксюша: Важно, чтобы фестивали не превратились в ярмарки NFT. Они нужны для других целей, в первую очередь — художникам и зрителям. Но, думаю, допустимо, если NFT будет представляться на фестивалях в виде коллабораций или иммерсивных экспозиций.

Arthew. Работа из проекта Generative GalleryArthew. Работа из проекта Generative Gallery© Intervals

Иван: В фестивале Intervals-2021 мы участвуем с проектом Generative Gallery, который ставит перед собой несколько важных задач. Первая цель — поиск идеального места встречи зрителя и медиаарта. Зачастую мы смотрим видеоарт на смартфонах или ПК, но только фестивали или музеи дают возможность увидеть работы в полном масштабе. Туда можно прийти и насладиться искусством, почувствовать его с совершенно другой амплитудой впечатлений, в пространстве с хорошим звуком и экраном. Новая выставка Generative Gallery на Intervals в этом году — это эклектичное сочетание хрустальных люстр и лепнины XIX века, Гербового зала Нижегородской ярмарки и суперсовременного LED-экрана, где показываются работы на тему цифровых материй. Это только первая часть проекта. А вторая задача так или иначе будет связана с NFT в более привычном галерейном формате.

Radugadesign. AV-шоу «7»Radugadesign. AV-шоу «7»© Intervals

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