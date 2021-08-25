Полифонические и мультиспектральные искусства

На излете постпандемического лета в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2021. COLTA.RU стала свидетелем профессионального диалога между куратором Intervals Ксюшей Чеховской и основателем международной студии Radugadesign Иваном Нефёдкиным — о тренде на NFT и экспозиции медиаарта в новых реалиях.

Иван Нефёдкин: Radugadesign принимает участие в фестивалях по всему миру, и Intervals занимает в нашем списке важную позицию. Ксюша, как куратор фестиваля медиаискусства — поделись: в чем ты видишь его основную задачу?

Ксюша Чеховская: Медиафестивали — это хорошая возможность показать медиаискусство на широкую аудиторию. Они проходят в городском пространстве, как правило, в открытом формате и бесплатно (либо за символическую цену). В итоге городские жители, которые до этого не интересовались медиаискусством, приходят смотреть на инсталляции, у них появляется насмотренность, они начинают разбираться в технологиях. Например, в 2017 году все называли наши инсталляции «лазерным шоу». Сейчас люди уже разбираются, что такое мэппинг, где работает лазер, где работает экран, где есть интерактив; так или иначе — у них уже складывается понимание. Для профессионалов индустрии фестиваль тоже интересен: художники, студии и ивент-агентства приезжают посмотреть, как работают технологии в реальной жизни, и потом применяют их в ивентах или рекламных кампаниях.

© Intervals

Иван: Почему ты занимаешься Intervals?

Ксюша: Я верю, что такой фестиваль необходим в России. Медиафестивали — распространенный формат в Европе, и, когда появилась идея Intervals, мы решили, что это будет не просто фестиваль света или мэппинга, а фестиваль — проводник в медиаискусство в разных его ипостасях. Хотелось найти такое место проведения, чтобы было удобно делать выставочную программу в формате городской прогулки. Нижний Новгород идеально для этого подходит — он близко находится к крупным городам, и это не настолько сложная локация, как Москва. В Нижнем все в шаговой доступности.

Но у меня встречный вопрос. Зачем коммерческие студии участвуют в фестивалях?

Иван: Мы считаем себя в душе художниками — не всегда всем двигают деньги. Среди дизайнерских задач обязательно должно быть место для выхода творческого потенциала. Плюс творчество, конечно, морально разгружает команду — мы делаем что-то без брифа, мы создаем его вместе. Такие проекты дают больше возможностей рассказывать о нас людям как о студии, о творческих единицах.

Иван Нефёдкин © Из личного архива Ивана Нефёдкина

Ксюша: Студии всегда участвуют в фестивалях с теми работами, которые им интересно создавать, поэтому получается качественно, и люди понимают, что круче всего может делать эта студия. Я сама нередко обращаюсь к знакомым художникам, и, если идея нам понравится, мы ее реализуем. Собственно, со спецпроектом Radugadesign получилось именно так.

Иван: Да, на фестивале мы представим 40-минутное аудиовизуальное шоу «7», в котором расскажем о взаимодействии цвета, света и звука, а также о влиянии такого синтеза на человеческий опыт. Зрители станут свидетелями полифонического мультиспектрального AV-перформанса, реализованного на семи 12-метровых колоннах в мультимедиа-арт-пространстве «ЦЕХ*».

Ксюша Чеховская © Из личного архива Ксюши Чеховской

Ксюша: Медиахудожники — по сути, обычные художники, просто их инструмент — это новые технологии. Сегодня мы видим, что без технологий в искусстве уже не обойтись, их используют даже стрит-артисты. Например, Андрей Бергер, с которым мы сделали работу на нашем фестивале в 2019 году. Тогда совместно со студией dreamlaser был создан мэппинг на его мурал на элеваторах Мукомольного завода. Андрей сотрудничает и с другими диджитал-художниками — например, с Сергеем Лободиным: вместе они создают дополненную реальность к его работам на фасадах зданий.

Работа Андрея Бергера на Intervals-2019 © Intervals

Иван: Я согласен, что технологии — просто инструмент, инструмент времени, и, конечно, чем технологичнее будет общество и чем больше мы будем развиваться в этом направлении, тем больше будет инструментов, с которыми смогут работать творческие умы. Вокруг нас меняется мир, и неизбежно будет меняться искусство. Медиаискусство, очевидно, про технологичное искусство. У него есть свои тренды, что-то появляется, а потом теряет актуальность. Можно вспомнить голографические вентиляторы, которые обычно стоят где-то в торговых центрах и не ассоциируются с искусством, а студия Tundra применила это оборудование как интересный художественный инструмент. Главное — подход и варианты использования технологии. Зачастую это комбинаторика различных средств и художественного видения.

Мне лично не нравится политизированное искусство. Если стрит-арт часто используется как глас народа и рупор актуальных проблем, то media art больше про форму, про абстракции. Он больше про погружение, про новые ощущения, новые миры, которые создаются в размерах пространств и объединяют архитектуру и звук, находясь в которых, зритель переживает некий опыт.

Ксюша: Я лично тоже не вспомню много кейсов из сферы медиаискусства, в которых присутствуют активизм и политические высказывания. Но, например, у художника Aizek есть инсталляция «Analysis», где он использовал данные big data о заболеваниях COVID-19. Это красивая инсталляция, основанная на очень печальной статистике.

Иван: В прошлом году во время обостренной ситуации на фоне пандемии на Таймс-сквер в Нью-Йорке были представлены работы на эту тему. Еще мне запомнилось участие Radugadesign в международной акции солидарности «One World. One Heart», организованной фестивалем iMapp Bucharest. 46 студий и медиахудожников со всего мира представили мэппинги в форме сердца. Трансляция акции прошла на пяти континентах в девяти городах. Наши коллеги из Бухареста, например, представили мэппинг на одном из самых масштабных зданий Европы — Дворце парламента.

Ксюша: Формы медиаарта бесконечно широки: это новые медиа, все, что связано со светом, звуком, цифровыми изображениями, — все, что можно использовать как ретранслятор контента. Это могут быть кинетические механизмы, VR- и AR-технологии или проекты, созданные в диджитале.

Иван: Термин «гезамткунстверк», означающий синтез различных типов искусств в одном произведении, возник еще в 1882 году. Этот принцип как раз можно отнести и к некоторым формам медиаискусства. Все соединяется, и ты оказываешься внутри. Когда зритель пришел, например, на концерт или фильм, там превалирует что-то одно, а здесь — все вместе.

© Intervals

Ксюша: Как определить, что перед вами: медиаискусство или нет? Подскажут насмотренность и знание того, что это не объект, который создан по известному референсу, а авторская идея. Дело в том, что искусство как раз создается не по брифу, а по инициативе создателя.

Иван: Мне близко определение «когда замысел автора не решает чью-то задачу». Дизайн решает задачу бизнеса, а искусство — нет. Безусловно, искусство решает ряд задач, но они не поставлены другим человеком.

Ксюша: Бывает, что бренд существует как спонсор инсталляции художника, и тогда получается коллаборация, но тем не менее художник свободен в высказывании, а бренд просто финансирует его идею.

© Intervals

Меня как куратора часто спрашивают, будут ли пользоваться популярностью NFT- или криптоарт-выставки. Тут встает вопрос — будет ли это интересно зрителям фестиваля, когда человек приходит и видит работы, которые он мог бы посмотреть просто на экране компьютера и получить такие же эмоции. Я думаю, что NFT — это просто другой жанр, несмотря на похожие инструменты. NFT бы больше подошел в качестве ярмарки или выставки, где можно приобрести картины, а медиафестиваль — это немного другой формат, где нет смысла делать инсталляции под NFT. Но так как хайп вокруг NFT не угасает, важно рассказать зрителю, что это такое. Даже в контексте Intervals мы аккуратно к этому подходим. Так, один из участников медиавыставки, бюро Pitch, проводит сейчас open call на создание NFT-видеомэппинга. Команда Radugadesign и проект Generative Gallery в каком-то смысле тоже NFT, потому что зрители увидят заранее собранные работы медиахудожников на экранах Гербового зала Нижегородской ярмарки.

Франсуа Кевийон. Meteores. Работа из проекта Generative Gallery © Intervals

Иван: NFT — это технология, что дала толчок алчной гонке за созданием творчества, которое должно продаться. Есть вариации классического искусства, которое продается, а есть что-то настолько гениальное, что никогда не купят. Перформансы никогда не продавались, а NFT может дать такую возможность. Никто не знал, как продавать цифровое искусство, а сейчас появился инструмент, что спровоцировало много продаж. Появились дизайнеры, начавшие делать незатейливые работы, которых сейчас оказалось слишком много, чтобы в них разобраться. Нужно просто понимать разницу.

Ксюша: В рамках NFT не просто важно сделать что-то классное. Хорошо продаются те ребята, у которых есть какой-то вес в сообществе. На медиафестивалях этот вес и создается, фестивали «выращивают» звезд медиаискусства, которые впоследствии могут быть успешными уже и в NFT.

Иван: Да, это понятный процесс. Художники растут вместе с галереями, продаются, выставляются на международных ярмарках, коллекции художников закупаются фондами и так далее. Так и растут имя художника и имя институций, которые его поддерживают и заинтересованы в коммерческом успехе.

Ксюша: Еще интересно наблюдать, как интегрируется NFT в такие фестивали, как наш. Специально для Intervals вместе с маркетплейсом цифровой одежды Replicant.Fashion мы выпустили коллекцию диджитал-мерча. Получилось три цифровых лука, которые можно приобрести и стать носителем виртуального образа. Диджитал-мода сейчас развивается невероятно активно, а еще это направление близко фестивалю медиаарта, поэтому все сошлось.

Daniel Rossa. Работа из проекта Generative Gallery © Intervals

Практика покупки и увековечивания цифровых работ существовала еще до NFT. В одном из разговоров медиахудожник ::vtol:: (Дмитрий Морозов) рассказал, что в договорах с музеями у него прописана схема взаимодействия с каждым объектом: как действовать, если что-то сломается, как обслуживать работы и остальные условия.

Иван: Часто купленные коллекционерами картины хранятся в совершенно неожиданных местах. Например, посреди таможенной зоны в целях экономии налогов, а обладатель даже не видит их и использует как инвестиции. С NFT схожая ситуация: картина не представлена в конкретном месте, она просто находится в облаке. Если ты дорожишь своим аккаунтом в Инстаграме, то уже взаимодействуешь с тем, чего в реальности не существует. Как машина в компьютерной игре. Доступ к трансляции медиаарта увеличивается ежедневно, экраны повсюду — пройдет время, и появится еще больше интеграций в нашу жизнь. Как пример — готовые решения от Samsung, Infinite Objects или Framed, где можно купить рамку и легко подгружать в нее купленные работы.

Ксюша: Важно, чтобы фестивали не превратились в ярмарки NFT. Они нужны для других целей, в первую очередь — художникам и зрителям. Но, думаю, допустимо, если NFT будет представляться на фестивалях в виде коллабораций или иммерсивных экспозиций.

Arthew. Работа из проекта Generative Gallery © Intervals

Иван: В фестивале Intervals-2021 мы участвуем с проектом Generative Gallery, который ставит перед собой несколько важных задач. Первая цель — поиск идеального места встречи зрителя и медиаарта. Зачастую мы смотрим видеоарт на смартфонах или ПК, но только фестивали или музеи дают возможность увидеть работы в полном масштабе. Туда можно прийти и насладиться искусством, почувствовать его с совершенно другой амплитудой впечатлений, в пространстве с хорошим звуком и экраном. Новая выставка Generative Gallery на Intervals в этом году — это эклектичное сочетание хрустальных люстр и лепнины XIX века, Гербового зала Нижегородской ярмарки и суперсовременного LED-экрана, где показываются работы на тему цифровых материй. Это только первая часть проекта. А вторая задача так или иначе будет связана с NFT в более привычном галерейном формате.

Radugadesign. AV-шоу «7» © Intervals

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