Вид экспозиции выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Музей современного искусства «Гараж». Москва. 2021 © Иван Ерофеев / Музей современного искусства «Гараж»

В эпоху коронацена

В последние недели работы выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» музей «Гараж» представит проекты, разворачивающиеся за пределами основной экспозиции. Кураторы стремились включить в состав выставки ускользающие, эфемерные, нестабильные формы искусства, встреча с которыми происходит по специальным сценариям и предполагает менее привычные способы демонстрации.

16 и 17 июля «Театр взаимных действий» проведет в здании музея иммерсивный спектакль «Университет птиц» (проект номинирован на премию «Инновация-2021»); 20 июля в летнем кинотеатре Garage Screen кооператив «Техно-Поэзия» выступит с концертом, отсылающим к их проекту на выставке — видеоводевилю «Апокалипсису быть!»; а на днях выйдет второй эпизод NONSNS SHOW группы NONSNS.

В преддверии мероприятий кураторы выставки Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева и Екатерина Савченко поговорили с участниками(цами) проектов об альтернативных мирах, художественных стратегиях и опыте коллективной работы.

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