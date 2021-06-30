«Мой фильм — образ художницы, которая борется с тяжелым грузом истории на переломном этапе своей карьеры»

© Journeyman Pictures

Надя Плунгянредактор

В конце июня на сайте Journeyman Pictures состоялась премьера фильма «The Last Soviet Artist» («Последний советский художник»), посвященного жизни и работе Виктории Ломаско. Его автор — музыкант и режиссер Герайнт Рис: в прошлом году Кольта писала о его документальном фильме про Павла Отдельнова. Новый фильм — значимый опыт международного сотрудничества двух художников, происходящего как бы «поверх барьеров»: и автор, и героиня стремятся выйти из рамки (пост)модернистского взгляда на реальность, преодолеть цензуру внутри художественных сообществ в своих странах и прийти к определенной синтетичности, спокойной взаимосвязи разных видов творчества, которое допускает более широкий и содержательный интернациональный диалог.

Фильм Риса интересен еще и тем, что не пытается просвещать зрителя, не встает на типичную для российской документалистики отстраненно-колониальную позицию, когда любой персонаж рассматривается под лупой, как некий «другой», чьи логика и образ жизни принципиально чужды и автору, и зрителю. Рис не пользуется позицией режиссера, чтобы возвыситься над художником как наблюдатель. Наоборот: позиция режиссера для него — инструмент, позволяющий непринужденно открыть зрителю довольно личное пространство размышлений Ломаско и объяснить перепутье, на котором она находится, со всей серьезностью. Я поговорила с режиссером и художницей о том, как они видят смысл своей работы, а вам предлагаю посмотреть фильм, который мы публикуем в этой вкладке.

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