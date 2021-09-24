 
24 сентября 2021ИскусствоСинтез искусств
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Чувства людей, которые не были описаны искусством

Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной

текст: Надя Плунгян
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  • Bigmat_detailed_pictureNeue Vocalsolisten Stuttgart© johannavargas.net
    «Простые»

    В воскресенье на Венецианской биеннале прошла премьера оперы композитора Сергея Невского «Die Einfachen» («Простые») в исполнении ансамбля Neue Vocalsolisten Stuttgart — ансамбль был и заказчиком произведения. В основе либретто лежит современное научное исследование. Это работа историка Иры Ролдугиной о квир-культуре Ленинграда 1920-х годов и приведенные в ней архивные материалы — письма советских гомосексуалов профессору Бехтереву. В постановке заняты пять певцов и четыре московских актера, чьи изображения транслируются на экранах, режиссером и автором видео выступил Илья Шагалов.

    Надя Плунгян поговорила с композитором и историком о том, как синтез искусств оказывается способен не только связывать эпохи, но и побуждать к политическим изменениям.


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