Чувства людей, которые не были описаны искусством

Neue Vocalsolisten Stuttgart © johannavargas.net

«Простые»

В воскресенье на Венецианской биеннале прошла премьера оперы композитора Сергея Невского «Die Einfachen» («Простые») в исполнении ансамбля Neue Vocalsolisten Stuttgart — ансамбль был и заказчиком произведения. В основе либретто лежит современное научное исследование. Это работа историка Иры Ролдугиной о квир-культуре Ленинграда 1920-х годов и приведенные в ней архивные материалы — письма советских гомосексуалов профессору Бехтереву. В постановке заняты пять певцов и четыре московских актера, чьи изображения транслируются на экранах, режиссером и автором видео выступил Илья Шагалов.

Надя Плунгян поговорила с композитором и историком о том, как синтез искусств оказывается способен не только связывать эпохи, но и побуждать к политическим изменениям.

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