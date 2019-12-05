Бельгийский художник Ян Фабр вернулся в Петербург. Спустя три года после нашумевшей эрмитажной выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» в Петербурге проходит мини-фестиваль имени Фабра. Принимает художника на этот раз БДТ, а бельгиец после музейных стен осваивает многоуровневые пространства драматического театра. Фестиваль «Любовь — высшая сила» (Love Is the Power Supreme) проходит со 2 по 16 декабря, при этом одна из постановок останется в репертуаре БДТ.

Всего в Петербурге представят три постановки: это «Воскресение Кассандры» на сцене Каменноостровского театра, «Ночной писатель» в «Фанерном театре» и хореографическая работа «Приготовление к смерти» на Основной сцене, а в подвале главного здания БДТ на Фонтанке показывают видеоинсталляцию Пьера Кулибефа «Воины красоты». По словам художника, он перевел театральный мир Яна Фабра в формат видео; это фантазия, в которой люди посвящают себя странным и абсурдным ритуалам. Ради инсталляции театр выделил место, куда еще не ступала нога зрителя, — подвальное помещение с низким потолком, которое теперь называют «Пространство 59».

«Воскресение Кассандры» — моноспектакль Стеллы Хеттлер, представляющий жизнь в пяти элементах: туман и роса, ветер, огонь и дым, пар, дождь. В руках героиня держит черепах, которых Ян Фабр считает (наряду с жуками) «посланниками» своего искусства. Дал художник и более конкретный комментарий к метафорам: «“Воскресение Кассандры” — это история женщины из моей команды, актрисы и художницы, с которой мы работаем много лет. Это ее жалобы на современную жизнь, на то, что происходит в обществе, в ее жизни, с ее родителями. Для Кассандры, безусловно, очень важны стихии, соединение с ними; мне было важно связать с ними сетования конкретного человека. В постановке вы это увидите». Текст «Кассандры» написал Роджеро Капуччи, спектакль будет идти на немецком языке с русскими субтитрами.

Кадр из фильма-перформанса Яна Фабра «Любовь — высшая сила» (2016) © Анастасия Семенович

«Ночного писателя» уже показывали в Италии и Франции, теперь текст перевели на русский язык. Для постановки актеры Александр Молочников и Андрей Феськов на неделю ездили в Антверпен, где репетировали с Фабром. «Писатель» единственный из фестивальной программы останется в репертуаре БДТ, а в марте его переведут из «Фанерного театра» в Каменноостровский. Театр анонсирует «личные дневники, полные провокационных и интимных автобиографических подробностей о художнике», сам Фабр высказывается проще:

«“Ночной писатель” — это частично мои дневники, размышления на различные темы — о красоте, искусстве, художнике. Также там есть несколько элементов драматических произведений, написанных с 70-х годов до нынешнего времени. Это не психологические тексты, а манифесты, то есть выражение моего мнения и моего взгляда, моих сомнений. Представлять их будут два очень талантливых молодых актера. Мы с ними прошли вместе все тексты, причем, когда мы осваивали материал на разных языках, я понял одно очень важное слово по-русски — “воображение”».

Кадр из фильма-перформанса Яна Фабра «Любовь — высшая сила» (2016) © Анастасия Семенович

«Приготовление к смерти» — чисто хореографическая работа, над которой Фабр начал работать еще в 2005 году. «Она хорошо пахнет, там много цветов», — добавляет Фабр. По мнению художника, смерть в современном обществе табуирована, приравнена к чему-то холодному и бесприютному. В перформансе могила выложена пышным слоем желтых, красных, белых цветов, и это «одеяло» дышит. Очевидно, нам вновь намерены предложить альтернативную точку зрения: ведь Фабр недвусмысленно намекает, что смерть буквально «дышит» жизнью. «Я постоянно гонюсь за посмертным этапом жизни», — заметил Фабр.

Эрмитажу художник в этот визит подарил фильм-перформанс, снятый в 2016 году в преддверии выставки. Речь о записи «Любовь — высшая сила», той самой, где художник ходит по пустому Зимнему дворцу, обнимает и целует экспонаты. По этому поводу Фабр припомнил работу с Эрмитажем, которую назвал «приключением»: три года подготовки к выставке, затем идея перформанса, которая появилась за полгода до открытия. Фабр будто подвел итог спорам (почти скандалам), сопровождавшим эрмитажную экспозицию. Он заметил, что в перформансе выражает любовь, преклоняется перед традиционным искусством (и логично приходит в залы земляков-фламандцев). Да и сами работы Фабра существуют именно во фламандско-бельгийской традиции; защищая ее, он оберегает и себя. «Красота — сила в моем понимании, но сила уязвимая, которая требует защиты, — сказал Фабр. — В своих театральных постановках я часто обращаюсь к Рубенсу. Любая картина Рубенса — это мизансцена, эти вещи лучше, чем многие голливудские фильмы. Рубенс — мой земляк, я рано впервые увидел его работы. Но уже тогда — а мне было десять лет — отец говорил мне, что Рубенс лучше многих современных художников, даже Уорхола. Традиция в искусстве очень важна, без нее бы не было авангарда».

Пресс-конференция в Государственном Эрмитаже : Ян Фабр, Михаил Пиотровский и Андрей Могучий © Анастасия Семенович

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий рассказал, как получилось, что друг Эрмитажа Ян Фабр перекочевал в другую мощную петербургскую институцию — БДТ.

«Как идея, проект возник на Венецианской биеннале, где русский павильон делал Эрмитаж, — сказал Могучий. — А БДТ плотно сотрудничает с Эрмитажем. В Венеции произошла встреча с Яном, и она вылилась в фестиваль, который сейчас проходит в БДТ. Взаимодействие театра и музея, явлений, по-моему, отчасти конфликтующих, идет очень плодотворно. Я вообще последние год-два живу под знаменем взаимопроникновения музея и театра — например, как в проекте “Хранить вечно”. Это очень важный диалог».

В общем, кажется, оживленную дискуссию вокруг выставки Фабра в Петербурге сочли добрым знаком. А поскольку Андрей Могучий всеми силами работает на творческую полифоничность вверенного ему векового театра, Ян Фабр в БДТ к месту как никогда. Эксцентричный бельгиец хорошо впишется в насыщенную жизнь модернизированного театра, который живет, будто боясь не успеть сказать что-то важное, — надеемся, Фабр поможет.









Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU