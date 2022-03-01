Главред «Дождя» Тихон Дзядко уезжает из России

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Сегодня, 2 марта, главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил, что принял решение временно выехать из России.
«Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции, — написал Тихон Дзядко в своем телеграм-канале. — После незаконной блокировки сайта "Дождя", аккаунтов "Дождя" в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой».
«Мы будем обжаловать все принятые в отношении "Дождя" решения и продолжим работать, частично — удаленно. "Дождь" — законопослушное СМИ, никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет. Вещание из другой страны не планируется», — сообщил главред «Дождя».
Сайт телеканала «Дождь» был заблокирован 1 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
26 февраля Роскомнадзор в соответствии с требованием Генпрокуратуры уведомил 10 российских СМИ, включая «Дождь», что во избежание блокировки ими должна быть удалена «общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».
За последние дни в России были заблокированы сайты «Крым.Реалии»*, The New Times, «Тайга.инфо», DOXA, «Настоящее время»*, «Тайга.инфо» и «Эхо Москвы», сайты ряда украинских СМИ. Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира.
* Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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