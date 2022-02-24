Директор ЦИМа уволилась в знак протеста против вторжения в Украину

© Elena Kovalskaya / Facebook

Елена Ковальская, директор Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве, объявила о немедленном уходе со своего поста в знак протеста против операции российских войск на территории Украины.

«Друзья, в знак протеста против вторжения России в Украину ухожу с должности директора государственного театра — ЦИМа. Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату, — написала Елена Ковальская в своем фейсбуке. — Дела доведу до конца - которые начаты, на общественных началах».

Елена Ковальская заняла пост директора ЦИМа в январе 2020 года, до этого она семь лет работала там арт-директором.

Ранее с открытым письмом против войны с Украиной выступили российские ученые и научные журналисты. Более двухсот корреспондентов российских СМИ и экспертов, пишущих о внешней политике России, подписали заявление, в котором осудили военную операцию российских войск на территории Украины.

Идет сбор подписей под антивоенной петицией на Change.org. К 17:30 мск 24 февраля петиция собрала более 140 000 подписей.







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