Умер Владимир Орлов

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В ночь на 6 декабря в Москве в возрасте 57 лет умер издатель и исследователь современной русской поэзии Владимир Орлов.
Об этом сообщает «Горький».
Владимир Игоревич Орлов родился в 1964 году, получил экономическое образование, стал заниматься собиранием и изданием поэзии после переезда из Тольятти в Мосвку в 1993 году. В первую очередь его усилия были направлены на поиск и публикацию стихов, написанных в 1950-е — 1980-е годах и никогда не публиковавшихся в СССР.
В 2004 году Владимир Орлов основал издательский проект «Культурный слой» для издания собраний неподцензурной поэзии, в котором выходили стихи Евгения Кропивницкого, Юрия Смирнова, Леонида Виноградова, Евгения Хорвата, Анатолия Маковского, Владимира Ковенацкого, Сергея Чудаковав, Даниила Соложева, Николая Стефановича, Павла Громова, Сергея Морозова, Евгения Герфа, Юрия Одарченко и других поэтов. В ряде случае выступал составителем редактором и комментатором книг.
В рамках того же проекта «Культурный слой» Орлов переиздал 1-й том легендарной антологии новейшей русской поэзии «У голубой лагуны», составланной Константином Кузьминским и Григорием Ковалевым. Вместе с Иваном Ахметьевым, Андреем Урицким, Георгием Квантришвили и Германом Лукомниковым был составителем и издателем двухтомной антологии «Русские стихи. 1950–2000», в которую вошли произведения около 600 поэтов.
Владимир Орлов подготовил множество журнальных публикаций, посвященных творчеству и судьбе Константина Левина, Геннадия Шпаликова, Веры Френкель и других. В последнее время работал над томом избранных стихотворений Николая Шатрова. Являлся автором-составителем больших документальных биографий Сергея Чудакова и Александра Гинзбурга.
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