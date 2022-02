Объявлены восемь участников программы второго уикенда «Дикой мяты»

«Лауд», «Космонавтов нет», «Щенки», 3H Company, Nikita Zabelin, «Курара», RSAC и Race To Space выступят 24-26 июня в Тульской области на втором уикенде фестиваля «Violet. Дикая Мята».

Как сообщают организаторы фестиваля, второй уикенд пройдет с акцентом на электронное звучание. Всего на «Violet. Дикая мята» запланировано более 70 концертов и диджей-сетов на трех сценах.

Вторая волна участников объявлена сегодня, 14 февраля. На сегодняшний день в лайнапе «Violet. Дикая мята» 28 групп и индивидуальных исполнителей: Orbital (Великобритания), Infected Mushroom (Израиль), Иван Дорн (Украина), Дельфин, «АИГЕЛ», «Космонавтов нет», Федор Фомин, IOWA, Woodju, RSAC, Bad Zu, Oligarkh, «Лауд», «тима ищет свет», 3H Company, Nikita Zabelin, «Механический пес», ICHI, I Am Waiting for You Last Summer, «Курара», Эрика Лундмоен, «Щенки», Fonarev, Guru Groove Foundation, Cheese People, Race to Space, Randy Seidman, Z-Cat.

17-19 июня пройдет первый уикенд фестиваля, «Дикая Мята. Green».

Среди участников «Кино», Aurora, The Hatters, «Тараканы!», «кис-кис», The Big Push, Ren, «Нервы», polnalyubvi, Tequilajazzz, «Несчастный cлучай», «Папин Олимпос», Алена Швец, Wildways, «Комсомольск», Drummatix, «Кирпичи», Nizkiz, SHOO, «Фрукты», «Казускома», «Гудтаймс», «Радар», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», EXILADOS, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Нуки, «Дети Picasso», Игорь Растеряев, «Мимо Вселенной», «Операция Пластилин», «Петля пристрастия» и многие другие. На пяти сценах пройдет более 100 концертов.







