Infected Mushroom выступят на новом фестивале «Violet. Дикая мята»

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С 24 по 26 июня 2022 года в Тульской области на площадке независимого мультиформатного музыкального фестиваля «Дикая мята» пройдет новый фестиваль Violet. Его первым иностранным хедлайнером стала группа Infected Mushroom (Израиль).
Как сообщают организаторы фестиваля «Violet. Дикая мята», израильские электронщики приедут в Россию с полноценным шоу.
Среди объявленных ранее участников фестиваля Иван Дорн, Oligarkh, Guru Groove Foundation, Эрика Лундмоен, IOWA, Дана Соколова, DJ Федор Фомин, Fonarev и Александр Нуждин.
Всего на фестивале планируется провести более 70 выступлений и диджей-сетов.
Violet декларирует ценности титульного фестиваля J Group «Дикая мята», но музыкальный акцент Violet будет сделан на электронном звучании.
«Много лет мы знакомим наших зрителей с независимыми артистами, являясь проводником новой яркой музыки. За 15 лет "Дикой мяты" нам повезло открыть для аудитории десятки коллективов, которые сейчас собирают большие залы и бьют
рекорды в стримингах, — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. — Новый фестиваль будет посвящен артистам, делающими акцент на электронном звучании, а мы как организаторы сделаем акцент на безопасности и комфорте наших зрителей».
Билеты на фестиваль «Violet. Дикая мята» уже поступили в продажу на его официальном сайте.
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