«Дикая мята» расширяется

27 августа музыканты, представители компаний, СМИ и правительства Тульской области собрались на поле «Дикой мяты», чтобы заложить Легендарную аллею – каждое ее дерево будет напоминать зрителям о тех, кто поддержал фестиваль в самый трудный момент © «Дикая мята»

Организаторы музыкального фестиваля «Дикая мята» объявили о расширении формата. В 2022 году в Тульской области пройдут два музыкальных уикенда, 10-дневный кемпинг и более 150 концертов.

В этом году фестиваль был отменен в связи с карантинными мерами, введенными областным правительством, но на будущий год он вернется обновленным.

«Дикая мята — 2022» пройдет c 17 по 26 июня. Билеты уже поступили в продажу на официальной сайте фестиваля.

«17–19 июня состоится та самая мультижанровая "Дикая мята", которую любят и ждут поклонники фестиваля. Теперь ее официальное название — "Дикая Мята Green". В эти даты выступят The Hatters, "Нервы", "Тараканы!", "Несчастный случай", "Кирпичи", "кис-кис", "Дети Picasso", "Папин Олимпос", Wildways и другие», — сообщает пресс-служба «Дикой мяты».

Программа продолжится 20-23 июня в музыкальном кемпинге Yellow Camp. Организаторы обещают творческие встречи с музыкантами, экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и многое другое.

24–26 июня впервые состоится «Дикая Мята Violet» — музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание. Состав участников будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже подтверждены выступления Ивана Дорна, Cheese People, Эрики Лундмоен, Oligarkh, Даны Соколовой, Guru Groove Foundation. Также гости фестиваля увидят сеты диджеев Федора Фомина и Александра Нуждина.

Кроме того, организаторы «Дикой мяты» объявили о бонусе для зрителей, которые поддержали фестиваль. Для них будет действовать специальная цена на второй уикенд, а размещение в музыкальном кемпинге между фестивалями будет бесплатным.







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