«Дикая мята» страхует зрителей от переносов и подорожаний

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Дикая мята»

Организаторы фестивалей «Дикая мята. Green» и «Дикая мята. Violet» разработали и запустили специальную акцию: билеты на фестивали теперь можно забронировать до подорожаний, а заплатить за них в любое удобное время. Таким образом, зрители смогут не замораживать финансы и не ждать возврата в случае переносов, а также получат возможность зафиксировать самую выгодную цену билета.

Об этом сообщает пресс-служба «Дикой мяты».

«Мы — независимый фестиваль, и все, что у нас есть, это наши взаимоотношения с поклонниками. Мы следим за тем, что нам пишут зрители и понимаем их основные переживания, — цитирует пресс-служба продюсера фестивалей Андрей Клюкин. — Если говорить о билетах, то там вопросы такие. Как покупать билеты, если фестиваль могут перенести? Билеты только зимой дешевые, а летом в два раза дороже. Как не замораживать деньги, но заморозить цены? Абсолютно понятные желания. Мы собрали техническую группу и разработали решение, отвечающее желаниям наших поклонников. При этом мы внимательно следим за общемировыми тенденциями и эпидемиологической ситуацией, и уверены, что фестивальному лету в этом году — быть».

С 27 января по 28 февраля включительно каждый желающий посетить фестивали может забронировать трехдневный абонемент на «Дикую мяту. Green» или «Дикую мяту. Violet» по самой выгодной цене — 4000 рублей. Стоимость такой брони составит 500 рублей, которые будут возвращены в случае переноса фестиваля. Далее зрители могут выкупить билет в любое удобное для них время вплоть до начала фестиваля, доплатив оставшиеся 3500 рублей.

Расписание фестивалей «Дикая мята» в 2022 году:

17–19 июня — Green



Бронирование билетов — здесь



В лайнапе «Кино», The Hatters, Aurora, «Нервы», «кис-кис», «Тараканы!», The Big Push, Tequilajazzz, Алена Швец, «Папин Олимпос», polnalyubvi, Wildways, «Комсомольск», Drummatix, Нуки

Всего на фестивале состоятся более ста концертов на пяти сценах

24–26 июня — Violet



Бронирование билетов — здесь



Фестиваль посвящен российской независимой электронной сцене. Среди заявленных участникорв Orbital (Великобритания), «Дельфин», Infected Mushroom (Израиль), «АИГЕЛ», Иван Дорн (Украина), Oligarkh, «Механический пес», Woodju, Fonarev, Z-Cat, Iowa, Федор Фомин, Ichi, Эрика Лундмоен

Организаторы готовят более 70 концертов и диджей-сетов на трех сценах







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