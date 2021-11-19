Умер Валерий Гаркалин

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20 ноября в Москве в возрасте 67 лет умер актер театра и кино Валерий Гаркалин.
Об этом сообщает ТАСС. Причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусом COVID-19.
Валерий Борисович Гаркалин родился в 1954&nbs;году в Москве, окончил факультет кукольного искусства Государственного музыкального училища имени Гнесиных по специальности «актер театра кукол» (1978) и режиссерский факультет ГИТИСа по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений» (1988).
В 1978–1984 годах работал в передвижном театре «Люди и куклы» при Кемеровской филармонии, затем в Центральном театре кукол в Москве. В 1988–2001 годах был актером Московского академического театра сатиры, исполнял роли в таких спектаклях, как «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера», «Шизофрения, как и было сказано», «Горячее сердце», «Клоп», с 1990-х годов регулярно играл в антрепризных спектаклях.
С конца 1980-х Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых «Катала» (1989), «Белые одежды» (1992), «Ширли-мырли» (1995), «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Между нами, девочками» (2015–2018).
Кроме того, Валерий Гаркалин принимал участие в озвучивании анимационных фильмов и записи аудиокниг. С 2002 года преподавал в ГИТИСе, был профессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской факультета эстрады.
Лауреат профессиональных наград, народный артист России (2008).
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