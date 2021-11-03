Умер Александр Панов

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1 ноября в возрасте 50 лет умер журналист, художественный критик, куратор и коллекционер Александр Панов, публиковавшийся под псевдонимом Федор Ромер.
Как сообщила искусствовед Милена Орлова, причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусом COVID-19.
Александр Панов родился в 1971 году в Москве, окончил МГУ и аспирантуру МГУ.
Работал в штате «Независимой газеты», журнала «Итоги», ИД «Коммерсантъ», «Еженедельного журнала», внештатно опубликовал около 250 материалов.
Также был заведующим отделом изобразительного искусства газеты «Культура», экспертом Фонда «Культурная столица Поволжья», постоянным соавтором и сокуратором проекта «Никола-Ленивецкие промыслы» под руководством Николая Полисского.
Своими главными заслугами считал помощь в издании книг Александра Проханова и сокураторство Ширяевской биеннале.
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