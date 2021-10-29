Фильм «Разжимая кулаки» выходит в онлайн-прокат

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В полночь 30 октября на видеосервисах «КиноПоиск», Start и Premier состоится цифровой релиз драмы Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Международная премьера фильма «Разжимая кулаки» прошла в этом году на Каннском фестивале, где Кира Коваленко стала первым режиссером из России, получившим Гран-при программы «Особый взгляд».

Российская премьера картины состоялась на закрытии фестиваля «Кинотавр», она вошла в программу многих международных кинофестивалей в разных странах и была выдвинута от России на премию «Оскар».

Главную роль в исполнила Милана Агузарова, выпускница актерского факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. Роль отца героини сыграл народный артист Республики Северная Осетия-Алания, актер Северо-Осетинского государственного конного театра «Нарты» Алик Караев. В остальных ролях снялись непрофессиональные актеры. Продюсерами фильма выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Режиссер из Нальчика Кира Коваленко — выпускница экспериментальной режиссерской мастерской А.Н. Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Семейная драма «Разжимая кулаки» стала ее второй полнометражной картиной.

«Разжимая кулаки» (Россия, 2021)

Режиссер: Кира Коваленко

Авторы сценария: Кира Коваленко, Антон Яруш, Любовь Мульменко

Продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов

Оператор: Павел Фоминцев



Синопсис: Северная Осетия, небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший Дакко еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а средняя Ада активно строит планы побега. Она уже взрослая девушка, но отец по-прежнему хочет видеть ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.





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