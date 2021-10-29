Фильм «Разжимая кулаки» выходит в онлайн-прокат

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В полночь 30 октября на видеосервисах «КиноПоиск», Start и Premier состоится цифровой релиз драмы Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
Международная премьера фильма «Разжимая кулаки» прошла в этом году на Каннском фестивале, где Кира Коваленко стала первым режиссером из России, получившим Гран-при программы «Особый взгляд».
Российская премьера картины состоялась на закрытии фестиваля «Кинотавр», она вошла в программу многих международных кинофестивалей в разных странах и была выдвинута от России на премию «Оскар».
Главную роль в исполнила Милана Агузарова, выпускница актерского факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. Роль отца героини сыграл народный артист Республики Северная Осетия-Алания, актер Северо-Осетинского государственного конного театра «Нарты» Алик Караев. В остальных ролях снялись непрофессиональные актеры. Продюсерами фильма выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
Режиссер из Нальчика Кира Коваленко — выпускница экспериментальной режиссерской мастерской А.Н. Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Семейная драма «Разжимая кулаки» стала ее второй полнометражной картиной.
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