Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России

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Российский Оскаровский комитет принял решение выдвинуть на соискание премии «Оскар» от России картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского Оскаровского комитета Павла Чухрая.
По его словам, «истории про людей» и фильмы социальной тематики обчно имеют хорошие шансы на «Оскар», но предсказать решение Американской киноакадемии невозможно. «Это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что надо выбирать то, что вы считаете успешным, получившимся, значительным здесь, а дальше там будут разбираться», — сказал Павел Чухрай.
Действие фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.
В этом году фильм получил Гран-при программы «Особый взгляд» — второй по значимости конкурсной программы Каннского фестиваля.
Кира Коваленко стала первым режиссером из России, удостоенным этой награды. «Разжимая кулаки» — ее второй фильм. Дебютная работа выпускницы режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете — картина «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера — была показана на международном кинофестивале в Таллине 2016 году.
Шорт-лист премии «Оскар» будет объявлен 21 декабря 2021 года, список номинантов — 8 февраля 2022 года. Церемония вручения состоится 27 марта.
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