 
17:50 25 октября 2021Новости
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Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в гибридном формате

News_detailed_pictureКадр из фильма Хавьера Поло «Тайна розового фламинго», который будет показан во внеконкурсной программе «Панорама.doc»© Los Hermanos Polo

24 октября организаторы XXXI Международного кинофестиваля «Послание к человеку», проведение которого запланировано в Петербурге с 29 октября по 4 ноября, объявили, что в этом году фестиваль будет проходить в гибридном формате.

Как сообщает сайт фестиваля, это решение принято в связи с тем, что 30 октября в Петербурге начнут действовать новые ограничения, вызванные ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19.

29 октября пройдут церемония открытия и показы основных специальных программ — «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное», а с 30 октября часть программы будет демонстрироваться в онлайн-формате.

В конкурсные программы фестиваля «Послание к человеку» отобраны 76 фильмов, на фестивале должны состояться 24 российские и 13 мировых премьер.

Еще девять российских премьер должны состояться во внеконкурсных программах «Панорама.doc» и «Кино сверхреальности», также в фестивальном расписании ретроспектива Кшиштофа Кесьлевского, спецпрограмма «Пропущенное», авторская программа Алены Королевой «В память о будущем» и специальные показы.



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