Еврейский музей отложил открытие выставки Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой

Франческа Ярбусова. Волчок в дверях дома. К эпизоду из фильма «Сказка сказок». 1970-е годы (фрагмент) © Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Сегодня, 25 октября, стало известно, что открытие выставки режиссера Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве» в Еврейском музее и центре толерантности перенесено на 9 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Мы тщательно проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в Москве и пришли к выводу, что проводить открытие в данных обстоятельствах небезопасно. Команда музея поддерживает решение мэра Сергея Собянина о временном закрытии общественных пространств; мы считаем, что ближайшую неделю нам всем лучше провести дома и внимательно отнестись к своему здоровью», — говорится в сообщении на странице выставки.

Датой окончания работы выставки остается 9 января 2022 года. Также сообщается, что возврат денег за купленные ранее билеты произойдет автоматически.

Основу экспозиции «Снег на траве» составят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для выставки в Еврейском музее.

В первой части выставки будут представлены объемные пространственные композиции, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого.

Одна из таких композиций посвящена родному двору художника — он вырос в московской Марьиной роще и перенес мельчайшие детали военного и послевоенного быта во многие свои работы, в том числе в «Сказку сказок». Реальные точки на биографической карте Норштейна будут населять выдумки — герои его произведений.

Вторая часть экспозиции будет построена вокруг рабочего процесса Норштейна и Ярбусовой. На выставке можно будет увидеть материалы к их главным фильмам — от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа — а также узнать, как идет многолетняя работа над фильмом «Шинель».

Куратор выставки — Мария Гадас, художник экспозиции — Мария Утробина.







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