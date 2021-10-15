Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум

© Санкт-Петербургский международный культурный форум

Сегодня, 15 октября, стало известно об отмене проведения IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, запланированного на 11-13 ноября, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры РФ.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен «в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции».

Как пояснили в министерстве, решение было принято после консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Петербурга и профессиональным сообществом.

«Безопасность участников и гостей Форума — главный приоритет организаторов», — говорится в сообщении на сайте форума.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира — артисты театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Год назад за форум также не состоялся из-за пандемии COVID-19.







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