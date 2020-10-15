Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум

Сегодня, 15 октября, в связи с угрозой распространения коронавируса Министерство культуры РФ по согласованию с правительством приняло решение перенести на будущий год IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти с 12 по 14 ноября.

Как сообщает официальный сайт форума, уже известны даты его проведения в 2021 году: 11–13 ноября.

«Безопасность участников и гостей форума — главный приоритет организаторов, — говорится в сообщении. — В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным».

Также отмечается, что Минкульт признал неэффективным проведения форума в онлайн-формате, поскольку это «не позволит в полной мере реализовать его главные цели — открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями в дружественной атмосфере и поддержание неформальных контактов между иностранными делегациями и деятелями культуры разных стран».







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