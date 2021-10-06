Дербент принимает первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа

© Предоставлено пресс-службой Российского еврейского конгресса

Первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа «Кавказ обетованный» пройдет с 10 по 15 октября в Дербенте. В центре программы – культура и история горских евреев. Фестиваль организует Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан.

Откроет фестиваль в Лезгинском театре музыкально-художественный перформанс «Еврейская сюита», созданный международной российско-израильской творческой группой — художником Максом Эпштейном (живопись в технике «документального рисования», перкуссия), автором музыки и исполнителем Юрием Бренером (фортепиано, компьютер, перкуссия), музыкантом Аркадием Шилклопером (валторна, шофар, труба, флюгельгорн).

«Еврейская сюита» — победитель театрально-музейного фестиваля «Theatrum», проводящегося под патронажем национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые перформанс был представлен в горско-еврейской синагоге в Буйнакске в декабре 2019 года, в рамках проекта «Открывая синагогу "Темир-Хан-Шура"», поддержанного грантом Первого конкурса музейных инициатив и выставочных проектов Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс».

В Музее истории мировых культур и религий откроется выставка об истории горско-еврейской общины Буйнакска, в пешеходном переулке имени Казем-Бека будут представлены работы журналиста и документального фотографа Василия Колотилова — 20 бытовых портретов горских евреев из шести городов и поселков Северного Кавказа.

На просветительских площадках пройдет серия бесед с антропологами и фольклористами об истории, культуре и образу жизни еврейской общины, творческие встречи и мастер-классы художников и фольклорных музыкантов. В музейном комплексе «Девичьи бани» будет представлен документальный театральный проект, посвященный дербентской идентичности — результат работы лаборатории, в которой примут участие актеры и обычные горожане. Здесь же пройдет мастер-класс по игре на традиционных классических музыкальных инструментах.

Показы документальных фильмов состоятся в фестивальном клубе. Горско-еврейский театр Дербента готовит к фестивалю сценическую читку «Драматургия горских евреев», которая состоится на малой сцене Лезгинского театра при участии магистрантов Школы-студии МХАТ.

Парк имени Сулеймана Стальского станет площадкой ежедневной уличной музыкально-театральной программы «Нарын-Кала и другие мелодии Кавказа», фестиваля кавказско-еврейской кухни с открытой дегустацией (шоу «Великий кулинарный путь») и танцевального вечера под руководством народных хореографов в сопровождении живой музыки. Авторские экскурсии по историческому центру Дербента проведет историк, сценарист, руководитель музея и женского клуба «Очаг» при синагоге Келе-Нумаз Ирина Михайлова.

В Музее ковра и декоративно-прикладного искусства (филиал Дербентской крепости), расположенном в Армянской церкви на магалах в старом городе, пройдут концерт осетинской традиционной музыки, выступление ансамбля народной музыки «Макъам», программу альт-рок группы «Дети Picasso» Гаи Арутюнян, предлагающей современную интерпретацию армянской музыкальной традиции, и концерт дербентских дудукистов Самура Эмирбекова и Армена Каграманяна.

На площадке под дербентским маяком шведский музыкант Элиас Файнгерш представит светомузыкальный перформанс «Тромбон над городом», а создатель традиционных кавказских барабанов Дагир Мамедов проведет мастер-класс на крыше своего дома.

На сцене Лезгинского театра 13 и 14 октября состоится премьера музыкального представления «Двенадцать сыновей, месяцев и настроений» израильского композитора, программного директора фестиваля Юрия Бренера. Исполнители — струнный оркестр Дагестанской государственный филармонии имени Татама Мурадова и мировые звезды — Элиас Файнгерш и трубач Сергей Накаряков (Франция).

Подробная программа фестиваля «Кавказ обетованный» приводится на его сайте.

Фестиваль планируют проводить ежегодно, каждый раз делая акцент на одной из культур народов Северного Кавказа. Организаторы уверены, что «Кавказ обетованный» станет неотъемлемой частью международной фестивальной карты и местом притяжения тысячей гостей из самых разных стран.

Вход на все события фестиваля будет свободным. Прямые трансляции ключевых событий будут проходить на YouTube-канале фестиваля.

Юрий Каннер, президент РЕК:

«И в России, и за рубежом хорошо знают культуру европейских евреев, но гораздо меньше - культуру горских евреев, которые исторически жили в нашей стране в Дагестане, в Чечне, на всем Кавказе. Поэтому изначально мы хотели организовать фестиваль горско-еврейской культуры. Мы долго выбирали для него место и остановились на Дербенте. Оказалось, что культуру евреев в этом регионе сложно рассматривать отдельно от культуры других народов. В результате мы решили провести этнокультурный фестиваль - посвятить его не только евреям, но и всему многонациональному Кавказу. Цель фестиваля — через общность, через общекультурные практики укрепить взаимопонимание и согласие между народами. Надеемся, что фестиваль станет регулярным».

Анатолий Голубовский, куратор фестиваля «Кавказ обетованный», советник президента РЕК по культуре:

«Как представляется нам, организаторам и кураторам творческих программ, фестиваль “Кавказ обетованный” упрочивает и подкрепляет репутацию Дербента как территории бесконфликтного и продуктивного культурного диалога. Ведь не случайно в 2006 году Дербент был признан ЮНЕСКО самым толерантным городом мира. Мы надеемся, что фестиваль разрушит искусственно создаваемые барьеры, мешающие гуманитарной коммуникации, и создаст единое культурное пространство, обладающее огромным энергетическим потенциалом и привлекательностью для широкой международной аудитории».







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