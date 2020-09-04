РЕК раздал гранты культурным институциям

© Российский еврейский конгресс

Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил победителей Второго грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов. Лауреатами конкурса стали проекты из Екатеринбурга, Кемерово, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми и Петербурга. Размер грантов составил от 400 тысяч до 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба РЕК, победители были определены по итогам голосования жюри во главе с директором Института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Натальей Толстой. Поддержку РЕК получили 11 проектов:

«По закону и от чистого сердца» (Ассоциация исследователей еврейской культуры «Петербургская иудаика» и Государственный музей истории религии, Петербург);

«Возвращенные мгновения. Образы еврейского народа в светописи Российской империи. Из коллекций Российского этнографического музея» (Российский этнографический музей, Петербург);

«История Персицев: Продолжение» (Фонд «Культурная столица Поволжья», Нижний Новгород);

«Восток Рувима Мазеля» (Государственный институт искусствознания, Москва);

«Сибирская Австралия: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества» (Центр развития молодежных инициатив, Кемерово);

«Философия местечка: инсталляция-медиаспектакль на основе автобиографии Соломона Маймона» (Электротеатр Станиславский, Москва);

«Создание постоянной музейной экспозиции, посвященной О.Э. Мандельштаму в Государственном музее российской литературы имени В.И. Даля» (Гослитмузей, Москва);

«Общий маршрут» (Музей современного искусства ПЕРММ, Пермь);

Музейный историко-просветительский проект «Еврейский Екатеринбург» (Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» и Музей истории Екатеринбурга, Екатеринбург);

«Буйнакская мемория (продолжение проекта «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура»)» (Профессиональное сообщество менеджеров культуры, Москва);

«Блуждающие звезды: Советское еврейство в довоенном искусстве» (Центр авангарда/Галерея на Шаболовке объединения «Выставочные залы Москвы», Москва).

«По большей части эти проекты показывают еврейскую картину мира, говорят об еврейских истории и традиции, — прокомментировал член жюри, президент РЕК Юрий Каннер. — Еврейские культурные проекты в нашем понимании — это то, что либо создано евреями, либо используется евреями, либо декларируется еврейским. Мы хотим поддержать лучшие идеи и помочь реализовать резонансные замыслы».

Подать заявки на конкурс могли любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации — еврейские общины, научно-исследовательские институты, имеющие онлайн- или офлайн- презентационные площадки. На рассмотрение экспертного совета поступили 64 проекта из 36 городов, жюри рассматривало составленный экспертами шорт-лист из 20 проектов.

Призовой фонд Второго грантового конкурса составил 11 млн рублей. Первоначально итоги конкурса планировалось подвести в апреле 2020 года, но заседание жюри было перенесено на конец августа в связи с эпидемиологической обстановкой.







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