РЕК раздал гранты культурным институциям

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Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил победителей Второго грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов. Лауреатами конкурса стали проекты из Екатеринбурга, Кемерово, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми и Петербурга. Размер грантов составил от 400 тысяч до 1,2 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба РЕК, победители были определены по итогам голосования жюри во главе с директором Института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Натальей Толстой. Поддержку РЕК получили 11 проектов:
«По большей части эти проекты показывают еврейскую картину мира, говорят об еврейских истории и традиции, — прокомментировал член жюри, президент РЕК Юрий Каннер. — Еврейские культурные проекты в нашем понимании — это то, что либо создано евреями, либо используется евреями, либо декларируется еврейским. Мы хотим поддержать лучшие идеи и помочь реализовать резонансные замыслы».
Подать заявки на конкурс могли любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации — еврейские общины, научно-исследовательские институты, имеющие онлайн- или офлайн- презентационные площадки. На рассмотрение экспертного совета поступили 64 проекта из 36 городов, жюри рассматривало составленный экспертами шорт-лист из 20 проектов.
Призовой фонд Второго грантового конкурса составил 11 млн рублей. Первоначально итоги конкурса планировалось подвести в апреле 2020 года, но заседание жюри было перенесено на конец августа в связи с эпидемиологической обстановкой.
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