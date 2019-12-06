ГЦСИ представит в Буйкнакске проект «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура»

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8 и 9 декабря в городе Буйнакске (Республика Дагестан) пройдет перформанс и откроется выставка в рамках проекта «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура», организованного Северо-Кавказским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.
Проект посвящен наследию еврейской общины города Буйнакска, в прошлом носившего название Темир-Хан-Шура. В городе сохранилось здание синагоги. Она закрыта уже несколько десятилетий, внутри сохранились интерьеры и мебель разного времени. Как отмечают организаторы, проект «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура» призван привлечь внимание к данному объекту наследия, к культуре и истории еврейской общины.
Команда проекта состоит из людей разных национальностей и вероисповеданий, но их объединяет понимание того, что здание синагоги необходимо открыть не только физически для общины, но и как настоящее сокровище для города и заинтересованных людей в сохранении наследия. Участники проекта — художники, деятели культуры, музейщики — максимально тактично отнеслись к пространству синагоги.
8 декабря состоится перформанс «Открывая синагогу» – трансформирующующаяся живопись в технике «документального рисования» художника Макса Эпштейна (Израиль) в музыкальном сопровождении Юрия Бренера (Израиль) и Аркадия Шилклопера (Германия).
В тот же день в Буйнакском историко-краеведческом музее откроется выставка-исследование, на которой будут впервые показаны документы, свидетельствующие о временах расцвета еврейской городской общины, о традициях и судьбах людей. Документы предоставлены Центральным государственым архивом Республики Дагестан. Кроме того, в на выставке можно будет увидеть коллекцию текстиля, найденного в синагоге и реставрированного в рамках проекта, живописные работы на обложках старых молитвенников, рисунки Макса Эпштейна и видеоинтервью жителей города.
Во время работы выставки сбор материалов не будет прекращаться. Экспозиция может дополняться вещами, принесенными жителями города, и предоставленными музею на временное хранение.
9 декабря в в концертном зале Буйнакского историко-краеведческого музея пройдет круглый стол «О возможности музеефикации синагоги Темир-Хан-Шура».
Автор идеи и куратор проекта — Екатерина Гандрабура (ГЦСИ-РОСИЗО).
Проект «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура» является победителем грантового конкурса поддержки музейных инициатив и выставочных проектов «Российского еврейского конгресса» в 2019 году и реализуется при партнерском участии Министерства юстиции Республики Дагестан, Государственного казённого учреждения РД «Центрального государственного архива Республики Дагестан» и Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи
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