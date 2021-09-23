Фильмы «Кинотавра» покажут в кинотеатре музея «Гараж»

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С 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут показы трех значимых, по версии Garage Screen, фильмов 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
Расписание показов и билеты — на сайте музея «Гараж».
27 сентября состоится специальный показ фильма закрытия фестиваля — драмы Киры Коваленко «Разжимая кулаки», одной из главных российских картин года. После показа пройдет Q&A с режиссером Кирой Коваленко, продюсером Александром Роднянским и сценаристом Антоном Ярушем. Этот показ фильма «Разжимая кулаки» с участием его создателей станет первым в Москве.
28 и 29 сентября состоятся первые московские показы двух фильмов полнометражного конкурса «Кинотавра»: трагикомедии Григория Добрыгина «На близком расстоянии» и новой работы Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», недавно представленной в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. После показов пройдут обсуждения фильмов с их авторами.
32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи до 25 сентября.
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