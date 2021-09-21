Открылся «Кинотавр»

18 сентября в Сочи начал работу 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

Фестиваль открыла картина Петра Шепотинника «Нас других не будет», на закрытии будет показан фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, победивший в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

В основной конкурсной программе «Кинотавра-2021» участвуют 15 фильмов:

«Владивосток», реж. Антон Борматов

«Герда», реж. Наталья Кудряшова

«День мертвых», реж. Виктор Рыжаков

«Дунай», реж. Любовь Мульменко

«Капитан Волконогов бежал», реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов

«Медея», реж. Александр Зельдович

«Молоко птицы», реж. Евгений Марьян

«Море волнуется раз», реж. Николай Хомерики

«На близком расстоянии», реж. Григорий Добрыгин

«Ничья», реж. Лена Ланских

«Нуучча», реж. Владимир Мункуев

«Общага», реж. Роман Васьянов

«Оторви и выбрось», реж. Кирилл Соколов

«Подельники», реж. Евгений Григорьев

«Портрет незнакомца», реж. Сергей Осипьян



Обладателей главных призов фестиваля выберет жюри под председательством Чулпан Хаматовой.

Еще 26 фильмов соревнуются в конкурсе короткого метра. Победителей определит жюри во главе с Ингеборгой Дапкунайте.

На «Кинотавре» также проходит питчинг сериальных проектов. Кроме того, в деловой программе фестиваля мастер-класс зарубежных кастинг-директоров и public talk с участием представителей главных российских онлайн-платформ, с новыми проектами которых знакомит специальная секция «Кинотавр. Сериалы».

32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» продлится до 25 сентября.







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