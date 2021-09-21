Открылся «Кинотавр»

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18 сентября в Сочи начал работу 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
Фестиваль открыла картина Петра Шепотинника «Нас других не будет», на закрытии будет показан фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, победивший в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
В основной конкурсной программе «Кинотавра-2021» участвуют 15 фильмов:
Обладателей главных призов фестиваля выберет жюри под председательством Чулпан Хаматовой.
Еще 26 фильмов соревнуются в конкурсе короткого метра. Победителей определит жюри во главе с Ингеборгой Дапкунайте.
На «Кинотавре» также проходит питчинг сериальных проектов. Кроме того, в деловой программе фестиваля мастер-класс зарубежных кастинг-директоров и public talk с участием представителей главных российских онлайн-платформ, с новыми проектами которых знакомит специальная секция «Кинотавр. Сериалы».
32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» продлится до 25 сентября.
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