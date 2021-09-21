 
12:39 20 сентября 2021Новости
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Открылся «Кинотавр»

News_detailed_picture© «Кинотавр»

18 сентября в Сочи начал работу 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

Фестиваль открыла картина Петра Шепотинника «Нас других не будет», на закрытии будет показан фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, победивший в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

В основной конкурсной программе «Кинотавра-2021» участвуют 15 фильмов:

  • «Владивосток», реж. Антон Борматов
  • «Герда», реж. Наталья Кудряшова
  • «День мертвых», реж. Виктор Рыжаков
  • «Дунай», реж. Любовь Мульменко
  • «Капитан Волконогов бежал», реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов
  • «Медея», реж. Александр Зельдович
  • «Молоко птицы», реж. Евгений Марьян
  • «Море волнуется раз», реж. Николай Хомерики
  • «На близком расстоянии», реж. Григорий Добрыгин
  • «Ничья», реж. Лена Ланских
  • «Нуучча», реж. Владимир Мункуев
  • «Общага», реж. Роман Васьянов
  • «Оторви и выбрось», реж. Кирилл Соколов
  • «Подельники», реж. Евгений Григорьев
  • «Портрет незнакомца», реж. Сергей Осипьян


Обладателей главных призов фестиваля выберет жюри под председательством Чулпан Хаматовой.

Еще 26 фильмов соревнуются в конкурсе короткого метра. Победителей определит жюри во главе с Ингеборгой Дапкунайте.

На «Кинотавре» также проходит питчинг сериальных проектов. Кроме того, в деловой программе фестиваля мастер-класс зарубежных кастинг-директоров и public talk с участием представителей главных российских онлайн-платформ, с новыми проектами которых знакомит специальная секция «Кинотавр. Сериалы».

32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» продлится до 25 сентября.



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