Перенесен фестиваль St. Fields

© Даша Почерк

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что петербургский фестиваль St. Fields перенесен из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. 18 сентября на территории «Севкабель Порта» пройдет приквел фестиваля с участием группы Shortparis и проекта «СОН» Ивана Павлова.

Начало в 18:30, билеты (1800 рублей) — здесь.

Помимо выступлений Shortparis и «СОН» в вечерней программе премьера проекта OXY — дуэта Ивана Павлова и гитариста Shortparis Александра Гальянова. Все выступления пройдут в клубе «Морзе».

Площадкой ночной части приквела станет портовый бар «Мачты». Среди участников Errortica, Sinusoidal, Amdience и куратор фестиваля Андрей Морозов.

Как сообщают организаторы фестиваля St. Fields, его основная программа переносится на ноябрь-декабрь.

Фестиваль должен был состояться 18–19 сентября, на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге были запланированы выступления более 50 артистов из разных стран.

Среди заявленных участников фестиваля Rhys Chatham & local guitar ensemble (США), Shackleton (Великобритания), elektro guzzi (Австрия), Call Super (Великобритания), Shortparis, Владимир Мартынов & Moa Pillar, Дельфин, Summer of Haze x Chernoburkv, 3H Company, «Интурист», BAD ZU, Yegor Zabelov, Илья Мазо и «Бром».







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