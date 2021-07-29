Объявлены все участники фестиваля St. Fields

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Организаторы фестиваля St. Fields объявили окончательный состав участников. 18-19 сентября на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге выступят более 50 артистов из разных стран.
Как сообщают организаторы фестиваля, его последними заявленными участниками стали клавишник, композитор и продюсер Dorian Concept (Австрия), «соратник Flying Lotus с игристым джаз-хаусом и страстной любовью к сложному синтезу», и группа Akkajee (Финляндия), «витиеватый финский фолк на тему локальных легенд и фантасмагоричных сказаний».
На St. Fields также выступят польский кларнетист и продюсер Вацлав Зимпель и американский композитор Рис Чатам, AV-перформанс исполнят дуэт Владимира Мартынова и Moa Pillar, свои новые записи представят Дельфин в образе «Механического пса» и британский электронщик Сэм Шеклтон.
Кроме того, среди артистов фестиваля Shortparis, Gábor Lázár, «COH», elektro guzzi, Ishome, Summer of Haze x Chernoburkv, «тима ищет свет», Илья Мазо, Bad Zu, 2H Company, Katya Yonder, Егор Забелов.
Билеты на фестиваль St. Fields (2500 рублей) — здесь.
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