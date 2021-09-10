Cosmoscow переезжает в «Манеж»

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IX Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, проведение которой первоначально было запланировано в Гостином дворе, пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Новые даты проведения ярмарки – c 18 по 20 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Cosmoscow.
Ранее предполагалось провести ярмарку 10–12 сентября, но за неделю до открытия было объявлено, что она переносится на неопределенный срок.
Свои стенды на Cosmoscow в этом году представит рекордное количество галерей с самой широкой географией в истории ярмарки: посетители смогут познакомиться с участниками из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии.
Также на ярмарке будет представлена новая инсталляция «Рэзл-дэзл» Ирины Кориной, победительницы программы Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow в номинации «Художник года». Название работы «Рэзл-дэзл» отсылает к особой камуфляжной раскраске военной техники, которая используется для искажения формы объектов и затруднения их однозначного визуального распознавания.
Победителем грантовой программы Ruinart Art Patronat 2021 стал мультидисциплинарный художник Миша Бурый, который покажет на ярмарке новую работу из серии «Clot», затрагивающей темы экологии, общественной организации и потребительской культуры.
Подробнее об этих и других некоммерческих проектах Cosmoscow, а также о спецпроектах с партнерами, дискуссионной программе и Cosmoscow Online можно узнать на официальном сайте ярмарки.
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