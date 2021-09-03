Перенесена ярмарка Cosmoscow

«Взгляд такой доверчивый — как у ягненка»
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 2021987
Вечером 2 сентября стало известно, что IX Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая должна была пройти в Гостином дворе с 10 по 12 сентября, переносится на неопределенный срок.
Об этом сообщает пресс-служба Cosmoscow.
«По независящим от нас причинам мы вынуждены перенести заявленные даты проведения ярмарки Cosmoscow, — говорится в сообщении. — Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы в самое ближайшее время вернуться к вам с детальной информацией о новых датах и площадке 9-го выпуска Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow».
Чем именно вызвано решение о переносе ярмарки, не сообщается.
Издание «БИЗНЕС Online» обратило внимание на то, что с 9 по 11 сентября правительство Москвы проводит в Гостином дворе IV Форум социальных инноваций регионов, на котором, в частности, должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко и ее заместитель Галина Карпова, а также мотивационный спикер из США Джон Шоул и сотрудник исследовательского института счастья из Дании Михаэль Биркьер.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, объединяющая российских и зарубежных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. Год назад в ярмарке приняли участие 62 галереи, общая сумма галерейных продаж составила 2,4 млн евро. Cosmoscow 2020 посетили 9 600 человек — максимальное возможное количество с учетом ограничений Роспотребнадзора.
В этом году участниками Cosmoscow должны стать 80 галерей — больше, чем когда-либо за всю историю ярмарки. Среди них 16 иностранных галерей — из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, Норвегии, Польши, России, Швейцарии и Эстонии, а также — впервые — из Франции и ОАЭ.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:45ABBA выпустит первый альбом за 40 лет
12:30Открытое письмо деятелей культуры к 90-летию Фридриха Горенштейна
11:53Открылся второй сезон проекта «Русская музыка 2.1»
10:42Перенесена ярмарка Cosmoscow
Вчера
17:21Российская молодежная архитектурная биеннале объявила финалистов
17:00Новое кино Австрии покажут в Москве
15:48Продлена петербургская выставка Recycle
15:05Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль современного искусства
14:18Выставка Леонида Тишкова пройдет в ТулеВсе новости
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 2021987
Что у них там случилось? Часть 22 сентября 20211238
Сентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля2 сентября 2021924
Памяти Ольги Сергеевны Северцевой (2 сентября 1931 года — 13 июля 2021 года)2 сентября 20211171
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 20211482
Как Татьяна Зайцева вяжет панно памяти Малевича и преподает искусство неслышащим31 августа 20211915
Студия была для него храмом, а музыка — магией. Егор Антощенко о великом ямайском продюсере Ли «Скрэтче» Перри (1936–2021)31 августа 20212319
Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве30 августа 20212936
Рассказывает Римма Солод30 августа 20212774
Памяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»27 августа 20215647
Сухово-Кобылин в Пскове и в «Балтийском доме»27 августа 20213450
Екатерина Андреева о I Хельсинкской биеннале27 августа 20213736