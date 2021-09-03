Перенесена ярмарка Cosmoscow

Вечером 2 сентября стало известно, что IX Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая должна была пройти в Гостином дворе с 10 по 12 сентября, переносится на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Cosmoscow.

«По независящим от нас причинам мы вынуждены перенести заявленные даты проведения ярмарки Cosmoscow, — говорится в сообщении. — Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы в самое ближайшее время вернуться к вам с детальной информацией о новых датах и площадке 9-го выпуска Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow».

Чем именно вызвано решение о переносе ярмарки, не сообщается.

Издание «БИЗНЕС Online» обратило внимание на то, что с 9 по 11 сентября правительство Москвы проводит в Гостином дворе IV Форум социальных инноваций регионов, на котором, в частности, должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко и ее заместитель Галина Карпова, а также мотивационный спикер из США Джон Шоул и сотрудник исследовательского института счастья из Дании Михаэль Биркьер.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, объединяющая российских и зарубежных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. Год назад в ярмарке приняли участие 62 галереи, общая сумма галерейных продаж составила 2,4 млн евро. Cosmoscow 2020 посетили 9 600 человек — максимальное возможное количество с учетом ограничений Роспотребнадзора.

В этом году участниками Cosmoscow должны стать 80 галерей — больше, чем когда-либо за всю историю ярмарки. Среди них 16 иностранных галерей — из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, Норвегии, Польши, России, Швейцарии и Эстонии, а также — впервые — из Франции и ОАЭ.







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